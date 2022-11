El ciclo de «Cine Mudo + Música en vivo» llega a Cipolletti este domingo

Una nueva propuesta cultural genera expectativa en Cipolletti de cara al fin de semana. Es que el Cineclub TYÖ decidió ampliar su proyecto más allá de Roca, su cuna de origen hace 9 años, y llevará su ciclo de «Cine Mudo + Música en vivo» en conjunto con el Ensamble XX XXI. Será este domingo, a partir de las 20, cuando se proyecte un film acompañado de 12 músicos en escena.





En la previa a este evento, el creador del Cineclub, Gonzalo López Gadano, habló con «En Eso Estamos» de RN RADIO y comentó cómo llegó a expandir su propuesta más allá de Roca. «Esto es el resultado lógico de que nos haya ido tan bien en Casa de la Cultura, y de haber disfrutado tanto de haberlo hecho y de su repercusión. Pensamos en llevar esto a distintos puntos de la región y el primero en responder fue Cipolletti, así que concertamos una fecha para este domingo en la nueva Sala INCAA», explicó.

Lógicamente, el esfuerzo puesto a lo largo de estos años no escapa al análisis. Pero hay algo más gratificante aún: el hecho de que nada de esto haya sido planeado con antelación. «La satisfacción personal es enorme, y después es algo extraño, porque nada de lo que pasa con el Cineclub estaba programado. Nada estaba en el horizonte, nada me lo propuse, fue un crecimiento orgánico por ir mejorando todas las semanas. El proyecto se fue retroalimentando y terminé dando clases, haciendo columnas de radio y haciéndome profesional de algo que comenzó como una idea no muy pensada», relató.

«Yo esto lo hago porque me gusta, me apasiona, no me parece una carga. Y la verdad que el crecimiento, con gente de la cultura que se ha prestado, ha sido algo muy extraño», aseguró Gonzalo, que este año también presentó el ciclo de «Cine Mudo + Música en vivo» en Roca, con una excelente respuesta del público, que aclamó por este tipo de propuestas distintas.

A medida que las propuestas van creciendo y sumando gente, lógicamente se tornan más ambiciosas. Y eso está pasando también con este proyecto, que apunta hacia adelante. «La idea el año que viene es hacer una película distinta con música con el Ensamble XX XXI, instalarlo y tener un espacio para que vayan pasando estas cosas un poco más determinadas de antemano. Ambos proyectos se suceden en la Casa de la Cultura, nos hemos cruzado con Anderson por estar en ese mismo espacio, expresando la admiración por lo que el otro hizo, y orgánicamente surgió la idea de hacer algo en conjunto. Y es importante estar atento a esas cosas que se suceden», explicó López Gadano.





La historia la escriben los que se animan, los que van al frente. Y el gran momento que atraviesa el Cineclub tiene mucho de eso. Así lo analiza Gonzalo, quién remarcó que «hubo una apuesta ciega que salió bien. Fue pensar que otros tienen los mismos intereses particulares que uno. Obviamente no son masivos, no son salas llenas en el caso del Cineclub semanal. Pero somos 15 o 20 personas que es un número suficiente. Cuando empecé a hablar con cineclubs de ciudades mucho más grandes me di cuenta que era una convocatoria más que aceptable. En algún momento tuve que aceptar que este tipo de cine es algo más de nicho».

De todas formas, Gonzalo no se rinde y considera que puede haber mucha más gente interesada en estas propuestas alejadas del cine más comercial: «No es algo que te tenga que gustar necesariamente, hay gente que hasta lo vive con culpa, dice ‘pero quiero que me guste’… Y no es necesario, no es una obligación. Personalmente, tengo la sensación que hay un público que las disfrutaría y que no está llegando aún al Cineclub, pero ya habrá tiempo para eso».

Respecto a esta apuesta de expandir los horizontes, el encargado del Cineclub señaló que «toda visibilidad es buena, es como nuestro lugar. No hago muchas distinciones en el Alto Valle, son todos vecinos y nosotros queremos llevar la propuesta a Regina y Neuquén por lo menos».

Quienes asistan al ciclo este domingo a las 20, en el Complejo Cultural Cipolletti, podrán disfrutar de la proyección de «Amanecer» (1929), de Murnau; acompañado por el Ensamble XX XXI que con 12 músicos tocará en vivo la banda sonora compuesta para la película. Tendrá un costo económico de $500 y las entradas podrán adquirirse en la boletería del CCC o en su web.



