Nerina, la adolescente de Roca que representó a Río Negro con su fotografía

Nerina García tiene 13 años, cursa primer año de una escuela secundaria de Roca y en abril comenzó a asistir a la Fundación Kano, que asiste en el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad.

“En Kano comencé a realizar talleres de música, arte y fotografía y una de mis imágenes quedó seleccionada para los juegos Evita” cuenta Nerina , que asegura que a raíz de esta experiencia cosechó muchos amigos de otras localidades, además de participar de “varios talleres y conocer hermosos lugares”.

“Si bien mi proyecto de vida es ser médica, en Kano descubrí que me gusta mucho la fotografía”, comenta Nerina, profesión con la que se relaciona con mucho afecto, ya que su abuelo Luis García, fue un reconocido fotógrafo del Diario Río Negro desde 1993 hasta 2014, cuando murió.



Con mucho cariño, Nerina recuerda a su abuelo y cuenta que él solía tener en su casa diferentes accesorios vinculados a la tecnología e imágenes. La cámara era su compañera de andanzas, porque siempre surgía una oportunidad para captar un momento especial y único en el quedaría intacto en el tiempo. “Ahora tengo un poco más claro para que sirve cada chiche”, dice con una sonrisa grande y fresca. Y agrega: “para mí es un mundo nuevo y también puedo empezar un nuevo camino”.

La fotografía, ya forma parte de su destino y seguramente acompañará en el sueño de la joven, en “viajar y conocer gente y de fotografiar animales de todas partes”, según manifiesta.

Nerina, junto a su imagen, expuesta.



Sin embargo, Nerina también tiene otros objetivos y sueños por cumplir en la vida. “El más importante” para ella es un llamado a la reflexión: “Deseo ser parte de una sociedad que no sea tan discriminadora, intolerante, excluyente y por sobre todas las cosas, que no nos tengan miedo”, expresa Nerina.

“A veces, las personas con discapacidad no tenemos filtros para decir lo que sentimos y en ocasiones nos comportamos raros y hasta parecemos mal educados, pero piensen que nacimos física y orgánicamente así”, argumenta la joven con absoluta franqueza.



En Roca, la Fundación Kano trabaja desde 2014 con personas con discapacidad para asistir en la inclusión social y laboral, con un amplio apoyo de profesionales que brindan talleres de Formación para el Empleo y Orientación Vocacional, junto a su fundadora y presidenta, la Licenciada Ivana Vargas, y todo el consejo de administración que la acompaña: María Oliva, Paula Napolitano, Rosana Galdames, Saul Ulloa, Ceferino Giménez.



“El objetivo primordial de esta fundación es la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad”, explica Vargas. Kano nombra a una runa y significa “bienvenido lo nuevo, que aporta luz, claridad y nuevas oportunidades y posibilidades”.



A la fundación asisten personas con discapacidad desde los 16 hasta los 45 años. “Kano se crea porque hay muchos jóvenes con diversidad funcional que por no tener Obra Social o por no tener dinero quedan afuera de muchos servicios, como por ejemplo la formación para el empleo: allí es donde vemos la necesidad de cubrir con diferentes profesionales esa área que no estaba cubierta”, comentó Vargas.

El nuevo camino



“Nerina comenzó en nuestro Centro Educativo Cultural y Artístico de la mano del Director Emiliano Nestares, cuenta Vargas a RÍO NEGRO



A medida que transcurrían los días, Nerina se fue sumando a las diferentes propuestas como las de Ensamble musical, Artes plásticas, y el taller de fotografía sensorial, espacio a cargo del Profesor Alejandro Eleta.



Este es uno de los espacios más atractivos porque jóvenes y adultos salen y realizan diferentes recorridos en la comunidad captando momentos únicos, señaló.



Esta es la fotografía ganadora, que representó a Río Negro en los Juegos Evita de Mar del Plata.

En el mes de agosto – prosigue Vargas- nos informan desde el Ministerio de Cultura de la provincia de Río Negro sobre el “concurso de fotografía y adolescencia” para participar de los Juegos Evita. La fundación Kano decidió postular la producción de Nerina.

“En octubre nos notifican que la fotografía quedó seleccionada para representar a Río Negro en la ciudad de Mar del Plata. Es un logro muy importante, dado que el trabajo que realizamos es único en la provincia y no existen talleres como el de “fotografía sensorial” destinado a jóvenes con discapacidad, en nuestra provincia”, aseguró.

Durante la estadía en Mar del Plata, la joven asistió acompañada por Sabrina Cifuentes, integrante de la fundación, un pilar fundamental en la accesibilidad de la joven en el encuentro de los juegos Evita.

Cabe recordar que el Centro Educativo Cultural y Artístico fue declarado de interés por la Legislatura de Río Negro en el año 2018, por dicha la labor.

Más socios y más lugares

La fundación Kano trabaja con aportes voluntarios de las familias y continúan en la búsqueda de socios y empresas que deseen sumarse a colaborar para, de esta manera, poder llegar con más becas a estudiantes que por su condición económica quedan afuera de todas las propuestas.

Actualmente concurren a la Fundación 28 personas, entre adolescentes y jóvenes, y según Vargas, para el año 2023 se está proyectando iniciar nuevos espacios de “formación profesional” como el aprendizaje de Instrumentos, composición y lectura de pentagramas.



“Kano es una gran familia y convencida de que este trabajo se realiza entre todos; como sociedad, no podemos permitir que queden fuera de servicios de calidad, las personas con discapacidad”, expresó la representante, quien afirma que dada la gran demanda que han tenido este año, han abierto las puertas en la vecina ciudad de Villa Regina, en un local ubicado en Rivadavia 71- Distrito Coworking, donde concurren jóvenes de Mainque y Godoy y donde brindan la propuesta del Centro Educativo Cultural y Artístico que desarrollan los talleres de mosaiquismo, arte plásticas y fotografía, además la “formación para el empleo”.