Shakira, la canción, Piqué, ¿y los hijos?

Laura Collavini

Psicopedagoga

laucollavini@gmail.com

Shakira es una mujer a la que admiro por el talento, la belleza y la fuerza. Me encanta su forma de cantar y bailar. Millones de admiradores alrededor del mundo se apasionan e identifican con sus canciones.

Como referente en la música, tiene un cierto poder que fue otorgado por el público. Ella, más allá de productores y equipos de trabajo, decidió dedicarle una canción a su ex pareja, al padre de sus hijos, a la persona con la que atravesó seguramente muchos momentos buenos y malos, la vida misma. En este tema pegadizo, hace referencia en forma explícita a su vida privada.

Me hizo mucho ruido, escucharla por primera vez, lo confieso. Se me tapó la música y me fastidió la idea que, finalmente iba a terminar cantando la canción rítmica. Repitiendo una letra que no me gusta. Me pasa varias veces. Finalmente mis deseos de cantar o bailar son más fuertes y repito cosas que no quiero y con las que no estoy de acuerdo.

Shakira en la Music Session #53 de Bizarrap.



Al darse a conocer el tema, escuché opiniones que decían: “se le pega a Shakira por la letra” “Si fuese hombre no pasaría”. No estoy de acuerdo. Al menos desde mi mirada creo que el respeto no es una cuestión de género. Si es cierto que los “modelos o referentes” tienen más responsabilidad social por la exposición y por honrar aquello que mencioné anteriormente. El respeto a la gente que la elige.

Madre, padre. Tíos, productores, en fin, mucha gente alrededor de este tema que no dudo, debe estar facturando mucho más de lo que me imaginación alcanza. ¿Nadie de todas estas personas pensó en los niños? ¿De verdad es más importante el reproche y la facturación que los hijos de ambos?

Para los que aun no la escucharon, comparto la letra de la canción:

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción.

Tanto que te las dabas de campeón

Y cuando te necesitaba,

Diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí votar ese gato.

Una loba como yo,

No está pa’ novatos.

Una loba como yo

No está pa’ tipos como tú

Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande,

Y por eso estás

Con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifiques

Mastique y tragues, tragues y mastiques

Yo contigo ya no regreso

Ni aunque me llores ni me supliques

Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran

Las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente es igualita que tu

Pa’ tipos como tú.

Del amor al odio hay un paso,

Por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor bebé.

Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado, dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven,

Aquí me siento un rehén.

Por mi todo bien,

Yo te desocupo mañana

Y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú

· ¿Cómo se sentirán esos niños con el padre y la madre con padres peleándose de esta manera?



· ¿Las mujeres no lloran, facturan? ¿No pueden hacer ambas cosas? ¿El dinero tapa la emoción?



· Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú Decidió tener dos hijos con él



· Cambiaste un Ferrari por un Twingo



· Cambiaste un Rolex por un Casio. ¿No son palabras violentas?



· Yo valgo por dos de 22 ¿No se está cosificando?

Gerard Piqué con Clara Chía Martí.



Claramente me importa poco aquello que decida hacer esta bella mujer con su vida. Es obvio que está facturando mucho con esta situación y que tal vez le sirva de catarsis. Mi mirada va a todos los niños que atraviesan situaciones parecidas. Con padres y madres que se pelean, se cosifican. Los padres en general y por diversas razones, se alejan de los hijos que suelen ser utilizados como rehenes. En toda esta masacre emocional, olvidan que hay vidas en desarrollo, sufriendo en silencio, amando tanto a esa mamá y a ese papá que dejan su infancia y adolescencia a su servicio. ¿Es justo?



Niños que tiene que adaptarse a los caprichos de los padres inmaduros que no saben cómo solucionar los problemas vinculares que ellos mismos ocasionaron y, como no saben qué hacer echan la culpa a los demás.



50 y 50 queridos lectores. Ni 20-80 ni 70-30. Los niños afuera de las peleas de grandes.



Los hijos aman a los padres. Infieles o no. Pasen o no la cuota. Gordos, flacos, chuecos, viscos. Con mucho dinero o nada. Profesionales exitosos o mendigos. El amor filial no sabe de distancias, dinero o infidelidad.



Todos tenemos padres. Nadie vino de Paris con la cigüeña. Así es que es tiempo de recordar, revivenciar o encontrarnos con lo que sentimos o sentíamos por ellos.

Si estaban juntos y se peleaban, separados y se peleaban, ausente uno y el otro quejándose. Ausente uno, agradeciendo la ausencia el otro. Si no se reconoce como hijo, si dan a conocer a la familia y/o amigos lo mal que se porta el otro. Estas y otras tantas situaciones tienen un destino en común. Sufrimiento de los hijos. Malestar, rencor, ira, problemas de conducta, de sueño, de alimentación, dificultades de aprendizaje.



Si no saben cómo solucionar sus problemas, busquen ayuda profesional. Los hijos no son un pozo ciego.

Que facturen hombres, mujeres o quien quiera y pueda. Que lloremos todos cuando amerita. Que nos sequemos las lágrimas y sigamos adelante, haciéndonos responsables de nuestras decisiones, porque eso es libertad. Nuestros hijos, no son nuestras personas, no deberían ser esclavos de nuestra inmadurez.