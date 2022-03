Sobrevivientes y soñadores: otra apuesta por la literatura en Campo Grande

Si hay un nombre que se está convirtiendo en referencia para la literatura del Alto Valle es, sin dudas, el de Rosana Zeballos. Porque esta docente de Villa Manzano se cargó a los hombros la responsabilidad de fomentar la escritura en Campo Grande, y lo hizo con tanta responsabilidad que aquella idea semilla de generar un concurso con sus alumnos terminó convirtiéndose en un libro (“Mi Cuarentena”) que trascendió continentes, con ilustraciones enviadas desde Asia.



Rosana Zeballos, al aire de En Eso Estamos por RN Radio.



Lejos de quedarse con aquellos frutos, Rosana decidió apostar una vez más por la cultura. Y esta vez lo hizo de forma más amplia, convocando a los cinco colegios de Campo Grande a sumarse a una movida literaria que promete. Al aire de En Eso Estamos, por RN Radio (FM 89.3), la docente comentó cómo vive el proceso de esta nueva aventura.

P – Todavía debe seguir siendo una sorpresa la repercusión del proyecto anterior; e imagino que esto tuvo que ver con la decisión de encarar un nuevo proyecto más grande aún.

R – Todavía no lo puedo creer, todavía “Mi Cuarentena” me sigue dando muchas satisfacciones. Y no creo que termine rápido, este año seguramente seguiremos teniendo coletazos de lo que fue aquel éxito. En el mejor momento de “Mi Cuarentena”, cuando empezó a tener repercusión nacional, la verdad es que me preguntaban si se venía una segunda etapa y yo no lo había pensado. Pero una de esas noches tuve un sueño y alguien o algo me dijo que tenía que hacer una segunda edición, y ese libro debía llamarse “Sobrevivientes”… y acá estamos, ya con esta segunda edición en marcha. La convocatoria comenzó el 1° de marzo, y durante todo el mes se recibirán escritos de estudiantes secundarios de Campo Grande. Son 5 instituciones, 3 diurnas y 2 nocturnas. Hay una enorme satisfacción, ya comencé a recibir textos.

P – ¿Qué plazos hay y que características deben tener los textos?

R – La primera convocatoria fue de microrrelatos, porque pensé que al ser más breves serían más fáciles de escribir, pero me equivoqué. Este año, el formato es libre, aunque deben ser breves. Pueden escribir canciones, poemas, cuentos breves, relatos, lo que sea. Estamos recibiendo material variado, y creo que va a dar que hablar.

P – Si bien por ahora solo se van a recibir escritos de Campo Grande, ¿cómo van a enlazar con el resto del mundo?

R – Hay una propuesta: tener una sección llamada “Sobrevivientes latinoamericanos”. Ahí tendremos escritoras de distintos países que van a participar con sus relatos. Ya tenemos confirmadas escritoras de Chile, México, República Dominicana, Costa Rica y Perú, que nos van a estar mostrando su talento y conectándose con la juventud de Campo Grande.





P – En “Mi Cuarentena” hubo un trabajo de ilustración muy grande, que incluyó hasta artistas de otros continentes. ¿Se piensa algo similar en este caso?

R – Si, estamos pensando que cada relato tenga su ilustración, pero en este caso la convocatoria será a ilustradores de Campo Grande. La idea es mostrar el talento de los jóvenes, que es grande. Queremos que los ilustradores y dibujantes puedan mostrar su talento a toda Latinoamérica.

P – ¿Hay alguna posibilidad de abrir el juego a futuro para toda la provincia?

R – Por ahora va a ser para Campo Grande, pero la verdad es que siempre dejo la puerta abierta. Si alguien sueña con editar y no puede hacerlo, que se comuniquen conmigo porque siempre podemos dar una mano. El arte se trata un poco de eso, de abrir puertas y no cerrarlas.

P – Respecto a los textos, ¿tienen algún tópico particular?

R – La temática es libre. En realidad los “Sobrevivientes” somos todos los que pasamos esta experiencia de pandemia, y que seguramente nos dejó diferentes a como éramos antes. Los relatos que están llegando hablan de amor, de pérdidas, básicamente de sentimientos. Y eso es algo inherente al ser humano, sin fronteras. En una época como la que estamos viviendo, se valora más la paz. Y los sentimientos van más allá de nacionalidades o idiomas.

P – ¿Hubo algún acercamiento de funcionarios, de Cultura, del Gobierno, o alguien para pensarlo como un proyecto más grande a futuro?

R – La verdad que no. Lo que si pasó fue que el año pasado afronté personalmente los costos de la edición, y hubo un diputado de mi localidad que me hizo un aporte económico y me ayudó a recuperar lo invertido. Y le agradezco este gesto. Este año estoy buscando financiamiento por distintas vías, y espero que alguna de ellas salga. Si alguien quiere darnos una mano, felices.





P – Para cerrar, ¿qué expectativas tenés para este nuevo proyecto?

R – Es una pregunta difícil. Yo sé que “Mi Cuarentena” va a ser difícil de superar, lo que pasó fue mágico. Pero ahora las expectativas ya fueron superadas: el primer día que largamos la convocatoria, que fue solo por WhatsApp y Facebook porque aún no ingresé a las escuelas, ya teníamos 8 inscriptos. Y en un pueblo tan chiquito, donde nunca se le prestó mucha atención a la literatura, es un montón. Leer los escritos me generan muchísima emoción.