Soluciones para las fallas del trabajo híbrido

El trabajo remoto es una modalidad de trabajo que se instaló durante el comienzo de la pandemia, en la que los empleados trabajaban desde su casa, conectados de forma remota. Con el correr de los meses, y a medida que se fueron liberando algunas restricciones, llegó una nueva modalidad que parece haber arribado para quedarse: el trabajo híbrido.





En esta nueva modalidad, los empleados realizan parte de su trabajo de forma remota y parte en la oficina, con esquemas rotativos definidos en conjunto con sus jefes y el resto del equipo.

Pero hay una cuestión: son tantas las modalidades de trabajo híbrido, que en vez de lograr un entorno agradable, se puede crear una situación que nadie quiere. Es por eso mismo que desde la empresa Adecco Argentina compartieron algunos consejos para evitar situaciones incómodas:

– “Nadie está en la oficina”: Cuando las personas eligen qué días trabajan desde su casa, existe el riesgo de que los compañeros de equipo asistan a la oficina en días diferentes, ocasionando que quienes hayan ido a la oficina se encuentren en tantas videollamadas como antes, perdiendo el objetivo. Solución: Que cada equipo decida sus días de trabajo en la oficina para que todos estén allí al mismo tiempo.

– “No puedo encontrar una sala de reuniones”: Dado que las personas ahora pasan menos días en la oficina, y ya que una de las razones por las que irán será para reunirse con compañeros, es posible que haya más demanda de salas de reuniones en momentos específicos. Solución: Pensar el rediseño de las oficinas para que haya más espacio para el trabajo colaborativo, especialmente teniendo en cuenta que habrá menor demanda de espacios de escritorio para el trabajo individual.





– “La gente ha perdido todo sentido de las normas de la oficina”: Existen hábitos poco sociables que las personas pueden haber adquirido mientras trabajaban desde su casa y, desafortunadamente para los demás, puede ser que los mantengan cuando regresan al entorno de oficina. Incluso los ejemplos más simples pueden resultar frustrantes, en especial cuando las personas se han acostumbrado a un entorno doméstico que controlan por completo y ya no están adecuadas a trabajar en oficinas ruidosas o tolerar los hábitos de sus colegas. Solución: Dar más flexibilidad al personal, para que puedan acostumbrarse gradualmente a estar de vuelta entre otros. Por otro lado, es importante utilizar canales de comunicación para recordar a los empleados las normas de la oficina.

– “No tengo amigos”: Existen muchas probabilidades de que los empleados se queden en un trabajo por una amistad. Esto hace que sea crucial facilitar las relaciones entre compañeros de trabajo, ya que contribuye a la retención. Al mismo tiempo, esto se torna más difícil cuando las personas trabajan de forma remota algunos días a la semana. Solución: Asegurarse de organizar suficientes eventos sociales para que todos los que quieran asistir puedan hacerlo y de esta forma fomentar el sentimiento de pertenencia.

– “Obligado a trabajar desde casa”: Para algunas personas, trabajar desde casa seguirá siendo una solución menos que perfecta. Ya sea debido a la configuración de su hogar o porque simplemente no les gusta, les puede resultar poco viable. Solución: Para quienes no pueden o no quieren trabajar desde casa en sus días asignados fuera de la oficina, una buena opción es brindar acceso a espacios de terceros, como espacios de coworking o un espacio de oficina local.

– “Grupos de oficina”: Puede generarse una situación en la que quienes van regularmente a la oficina formen conexiones más sólidas, resultando en mayores oportunidades de promoción. Esto representa un problema particular, ya que es más probable que quienes elijan trabajar desde su casa pertenezcan a grupos que ya cuentan con menor representación en los niveles más altos de gestión. Solución: En primer lugar, establecer días de oficina obligatorios. Además, supervisar de cerca las promociones y verificar si existe una correlación entre ellas y los asistentes a la oficina. Asegurarse, de esta forma, que las oportunidades están abiertas a todos los empleados dentro de los programas de trabajo híbrido.