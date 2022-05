Tiene ochenta años, es dueña de una cabaña apícola y exporta abejas reina a Europa

Para María Cristina Gómez la abeja es el entusiasmo hecho insecto. Esta mujer de 80 años, que vive en Lamarque lleva casi la mitad de su vida entregada a observar, colaborar, trabajar y sobre todo disfrutar de lo que hacen las pequeñas abejas en sus colmenas.

María Cristina ingresó al mundo de la apicultura a los 49 años. “Mi marido me metió en este mundo”, dice, y se ríe. “Te levanta el ánimo ver trabajar a las abejas. Es muy enriquecedor para cualquier persona y es necesario para el ser humano. Sin polinización no habría alimentos. Esa ayuda a la naturaleza y lo que en si representa la abeja es lo que a uno lo lleva a entusiasmarse”, define, sin vueltas, lo que le transmite ese trabajo que abrazó luego de jubilarse de docente.



Hoy, y desde entonces, María Cristina está al frente de la cabaña apícola Antünei. La cabaña, ubicada en la localidad de Lamarque, en el valle Medio de Río Negro, se dedica a la producción de material vivo desde 1994 y está habilitada para exportar reinas desde el 2003.

Esa tarea, la de la exportación de reinas, es la que tiene más ocupada a María Cristina por estos días, y aunque ya piensa en retirarse de la labor cotidiana, no así del estudio: está estudiando genética para seguir indagando en el maravilloso mundo de las abejas.

Es esa dedicación y el estudio lo que llevó a su cabaña a ser exportadora de reinas a Europa. En su tarea contó con la colaboración de Guillermo Huerta, ex Inta de Bariloche, y ahora, también cuenta con la ayuda de Sebastián Flores y Daniel Hernández, con quienes formó una sociedad para que se hagan cargo de la cabaña.

La puerta para la exportación se abrió en 2003. Fue gracias a una visita a Apimondia, un encuentro del sector apícola realizado en Francia. “Siempre nos pusimos como misión ver volar a nuestras abejas a Europa”, dice María Cristina.

“En ese congreso conocí a un apicultor de reinas de Alemania y me ofreció comprarme una reina Carniola. La reina Carniola viene originalmente de la zona de Eslovenia y Austria, y es apta para la zona fría. Nosotros trabajamos con Carniolas desde hace años, junto a Guillermo Huerta, que estaba a cargo del Inta de Bariloche. Y nos fuimos especializando en Carniolas porque nos requerían desde la cordillera esas reinas”.

Para quien no conoce el mundo de las abejas, los nombres no dicen nada. Pero para los especialistas lo son todo. La reina Carniola, en pocas palabras, es resistente al frío y es una excelente ponedora de huevos; tiene, además, una evolución explosiva en primavera, mientras que durante el verano depende muchísimo de las fuentes de polen y néctar. Las principales características positivas de esta raza de abejas son la ternura sobresaliente y la tranquilidad en los panales.

La Buckfast, mientras tanto, es un híbrido obtenido de diferentes cruzamientos de subespecies de la abejas y hoy es utilizada por apicultores de todo el mundo. Es muy resistente a enfermedades, sostienen.

Ser reina



Si se lee un poco sobre la organización de las colmenas y el papel de la reinas, se entiende el entusiasmo de María Cristina por su trabajo. Antes, mucho antes de que María Cristina las prepare cuidadosamente para viajar a Europa, en sus colmenas hubo actividad febril.

Es que el papel de la abeja reina es una tarea exclusiva, importante y premeditada incluso antes de que nazca la abeja. ¿Cómo nacen las abejas reinas ? La abeja reina nace cada vez que un enjambre siente la necesidad de un nuevo gobernante. Esto sucede cuando, por ejemplo, la reina actual tiene que ser reemplazada porque ahora es vieja.



En la fase inicial, la nueva abeja reina virgen recibe mucha atención del enjambre y se anima a salir a practicar sus vuelos de orientación . En los primeros días de vida, las abejas reinas son en realidad vírgenes y, tras el vuelo de apareamiento, nunca más volverán a salir de la colmena.



Tras ese vuelo, la abeja reina pasará toda su existencia en el interior, dentro de la colmena. Tras el vuelo nupcial, la vida de una reina estará dedicada exclusivamente a la producción de huevos (Su sistema reproductivo de alto rendimiento le permitirá producir más de 2000 óvulos al día). Una vez que envejezca y por lo tanto sea inútil, tendrá que abandonar la colonia.

En estos casos, los trabajadores comienzan a construir celdas reales y prepararse para una nueva reina. La construcción de celdas reales también tiene lugar en los casos en que la familia se ve privada de su abeja soberana y, por tanto, en el caso de orfandad.



El desarrollo completo de una larva que luego se convierte en reina es muy rápido. Tarda entre 16 y 17 días. Las abejas obreras, en cambio, requieren un desarrollo más prolongado (unos 21 días) y las abejas macho (zánganos) incluso 24 días.

Las características físicas de una abeja reina son muy diferentes a las de una abeja obrera. Esto se debe a que el desarrollo del cuerpo se adapta a lo que será su función en la colmena. Tiene un abdomen mucho más largo y un pecho más grande.

Volar a Europa



Entre la producción de miel y la cría de reinas para la venta, el trabajo en la cabaña apícola no se detienen en todo el año. Y como trabajan en contraestación con respecto a Europa, cuando termina el trabajo local, comienza el trabajo de la exportación. El delicado trabajo de la exportación.

“Las reinas se trasladan en avión, en jaulitas pequeñas, con alimento y 8 acompañantes. Esas acompañantes son las nodrizas, son las que la alimentan”, detalla María Cristina.

“Para que viajen en buenas condiciones y lleguen bien, las embalamos. Van dentro de sus jaulitas, en una caja con requerimientos de exportación. Dentro de la caja tienen ventilación y un centímetro de telgopor para que no se enfríen. También van con agua para hidratarse. Están embaladas de modo que llegan perfectamente bien, y las acompañantes le aportan calor a la reina”, agrega.

Para comer durante el vuelo, María Cristina les prepara un menú especial: candy. “Se hace con miel, y azúcar impalpable. Se amasa como cuando se hace pan y esa pasta semidura se coloca en la jaulita”, explica.



Una reina (con sus ocho nodrizas) se cotiza en este momento a 2.200 pesos. “Uno no se vuelve rico con esto. Se enriquece personalmente. Pero también es cierto que uno se puede mantener bien . Y como nosotros trabajamos en contraestación con respecto a Europa, hay trabajo todo el año”, asegura María Cristina.



En Europa, las abejas que nacen aquí tienen buena fama. No sólo porque se adaptan al frío, sino porque además, la región está libre de “africanización”. “La abeja africanizada es muy agresiva y los importadores de Europa no aceptan abejas que tengan esa modificación genética. Una ventaja que tenemos entonces es que podemos garantizar pureza porque la abeja reina se fecunda en vuelo y en vuelo uno no puede controlar a los zánganos que fecundan a la reina”, detalla María Cristina.

María Cristina habla entusiasmada de cada uno de los detalles que rodea su trabajo. Vivir al aire libre, estar pendiente de las colmenas, cuidar y estudiar a sus reinas, “es reconfortante, te llena de energía”, asegura.



“Todos tenemos que cuidar a las abejas, porque las abejas colaboran con nuestra vida. Hasta el veneno de las abejas es útil para la salud humana. Si es posible, hay que tratar de tener plantas que ellas puedan disfrutar en nuestro jardín porque todas las flores colaboran y enriquecen a la colmena, al aportar pólenes distintos. La abeja es vida. Nos poliniza los alimentos. Nos permite que haya más flores, y que haya semillas”.

