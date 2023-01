Un avance hacia las nuevas ruralidades

Los Sistemas de Garantía Participativa (SGP) son una herramienta para la gestión local y participativa de procesos de la agricultura familiar agroecológica que garantizan una calidad diferencial de los productos que se originan en esas unidades de producción.





Se trata de un mecanismo que releva indicadores, acompaña y avala el proceso productivo desarrollado detrás de un alimento determinado. Es decir que el SGP es un sistema de garantía del proceso enfocado localmente. Además fortalecen los entramados territoriales a través de la consolidación de redes de producción, comercialización y consumo que aporten a la Soberanía Alimentaria.

En este tipo de sistemas es fundamental la participación activa de los productores, de los consumidores responsables y del equipo técnico, para garantizar procesos de producción, comercialización directa y consumo de alimentos sanos.

Durante el año 2022, se fue trabajando con familias productoras locales, equipo técnico y representantes de distintas instituciones. Surge así la necesidad de contar con una herramienta que permita certificar unidades productivas agroecológicas y establecer un espacio propicio para el asesoramiento y funcionamiento del Sistema de Garantía Participativa de Productores Agroecológicos de la ciudad de General Roca.

Agustín Scola es integrante de la Huerta América Libre de producción agroecológico en esa ciudad y comparte que “los Sistemas Participativos de Garantía no tienen una única forma de ser ni de estar. Son el reflejo del territorio, de las necesidades de los pueblos en su camino hacia la Soberanía Alimentaria. Es por eso que no hay un sistema único, sino que cada cual es una experiencia en sí misma. Lo interesante es que son construidos de manera colectiva por diferentes actores, y no por una sola parte del entramado producción-consumo. Tanto productores, como consumidores e instituciones afines han participado en esta ordenanza. Y la particularidad de esta ordenanza ha sido el acompañamiento y asesoramiento del Municipio. Esto ha facilitado mucho la parte administrativa y la materialización del deseo de quienes hacemos de esta labor un modo de vida”.



Resultado de ese trabajo y contando con el acompañamiento del Consejo Deliberante de la ciudad, el día 13 de diciembre del 2022 se sancionó la Ordenanza la creación del Sistema de Garantía Participativa (SGP) de productores e instituciones dedicadas a las actividades agroecológicas en la ciudad de General Roca.

Dicho sistema se basa en la producción agroecológica, dado que incrementa la eficiencia en el uso de los recursos locales, disminuye la dependencia de insumos extra prediales, promueve la biodiversidad y la producción diversificada e incorpora los saberes populares, así como los científicos y propone la equidad social y la acción social colectiva.

La Ordenanza establece la creación del Consejo local de Garantía Participativa de Productores Agroecológicos de General Roca, integrado por el Poder Ejecutivo de General Roca; SENASA; Representantes de Universidades Públicas; INTA; Colegio de Ingenieros Agrónomos; representantes de productoras y productores organizados; Asociaciones Civiles afines a la temática; Organizaciones No Gubernamentales de acreditada trayectoria en la materia y representantes de Organismos Nacionales y/o Provinciales con competencia en la materia. Dicho Consejo estará a cargo de certificar las Unidades Productivas en el ejido de la ciudad de General Roca. En este sentido el Secretario de Producción y Desarrollo Sostenible de la ciudad, Mario López, expresó que “el Consejo es el instrumento que garantiza, a través de su diversidad, la participación de los distintos actores (consumidores, productores, instituciones y el Estado). Desde ahí se generan garantías de lo que significa la producción agroecológica como forma de producción y consumo de alimentos.”





A partir de ahora, es momento de trabajar en la reglamentación de la Ordenanza y empezar con la verdadera aplicación. “Aquí comienza un camino al que están todos invitados. Producir de manera agroecológica no solo es un placer para quien consume un producto verdaderamente sano, es un beneficio para la propia Pachamama, es un beneficio para los y las productoras, para las generaciones venideras que no sufrirán contaminación del agua ni del suelo. Producir de manera agroecológica es entender que somos parte de la Naturaleza”, sostuvo Agustín Scola

Por Victoria Rodríguez Rey (@victoriarodriguezrey).-