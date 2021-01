En Cipolletti el toque de queda "termina de matar al comercio"

Muchos comerciantes no acatarán la medida.

Desde la Cámara de Comercio de Cipolletti sostienen que la implementación del toque de queda terminará de "matar" al comercio local y regional. Volvieron a insistir que el problema está en las reuniones sociales y clandestinas y no en el sector gastronómico.

El titular de la cámara, José Luis Bunter, aseguró que son una organización dialoguista y que ya pidieron audiencia con el intendente de Cipolletti Claudio Di Tella y con la gobernadora Arabela Carreras.

Agregó que muchos gastronómicos ya avisaron que no acatarán la medida si finalmente se pone en vigente. Hace instantes, el gobierno nacional anunció que se restringirá la circulación nocturna en todo el país.

"No estamos de acuerdo con ningún tipo de retroceso ni de cierre de locales. Si cerramos a las 10 de la noche destruimos la actividad gastronómica. Estamos convencidos que el crecimiento de los contagios no se da en los comercios", indicó Bunter.

El comerciantes dijo no estar ajeno a la situación sanitaria que atraviesa la región pero volvió a insistir que la respuesta no es cerrar comercios. "Lo que tiene que hacer el municipio es controlar que los protocolos sanitarios se cumplan en cada uno de los rubros comerciales. Además controlar las fiestas que se realizan", señaló.

Bunter alertó que esta medida terminará de "matar" al comercio. "El comercio viene realizando al pie de la letra lo que pide el municipio. Si cierran a las 10 de la noche termina de morir. El sector ya no tiene liquidez, no puede soportar una medida así", cerró.

Ayer, el secretario de Fiscalización aseguró que por el momento no se está pensando en nuevas restricciones. “Vamos con la misma resolución hasta el 31 de Enero. Lo que está pasando en la Costa Atlántica es distinto a lo que está sucediendo en la ciudad”.Y agregó: “Si bien están aumentando los casos de covid, apelamos a la responsabilidad de cada uno. Volver a las restricciones no es agradable para nadie pero no se está hablando nada de eso hasta el momento”.

La última Resolución 2234/2020 comenzó a regir desde el 21 de diciembre y estará vigente hasta el 31 de enero de 2021.“Hay que seguir la campaña de concientización y de responsabilidad social, pensar en el sistema de salud que no ha descansado. Por respeto, tenemos que ser más solidarios que nunca para no ir con medidas para atrás” indicó.