Comerciantes de Neuquén se oponen al "toque de queda sanitario"

Esta tarde, el gobierno nacional dará los detalles de las medidas, definidas junto a los gobernadores, para tratar de frenar la suba de contagios. Según se supo incluirán restricciones nocturnas. Hoy el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, aseguró que en la provincia no va a haber restricciones al turismo ni economía. Los comerciantes aseguran que no acatarán ninguna restricción.

No está en los planes del gobierno provincial imponer ningún tipo de restricción que afecte a la economía, sin embargo esta tarde se conocerá como será el "toque de queda sanitario" que dispondrá el gobierno nacional y que margen de acción tendrán los mandatarios provinciales.

En Neuquén, la circulación está, actualmente, permitida hasta la 1 de la madrugada y los comercios gastronómicos pueden estar abiertos hasta media hora después de la medianoche.

Ante la posibilidad que los comercios vuelvan a verse afectados por una nueva restricción horaria, desde la Multisectorial de Comerciantes Autoconvocados de Neuquén aseguraron que no cerrarán las puertas de ningún comercio aunque la norma termine por indicarlo.

"Rechazamos por ineficaces, lesivas e ineficientes todas las políticas de cierre de comercios, imposición de horarios, limitaciones en la circulación y penalizaciones al transporte público, promoviendo para este año entrante, las políticas que si dieron formidables resultados, siendo que el cumplimiento de los protocolos, la mayor amplitud horaria desconcentraron a los clientes", anunciaron en un comunicado.

Y agregaron: "la multisectorial se propone para este año, asumir un rol activo en la defensa de nuestra fuente de trabajo, la de nuestros empleados y el cuidado de la salud de nuestra comunidad".

En el mismo sentido, Norma Figueroa, una de las integrantes de la multisectorial, señaló que "nadie explica para que serviría la reducción horaria, si lo que ya es clandestino, seguirá siendo".

"Lo único concreto es el daño que le siguen produciendo a los comercios nocturnos, se debería aprobar protocolos para boliches, si quisieran realmente hacer algo para que las fiestas dejen de ser clandestinas", agregó Figueroa.

"Somos el sector privado los que demostramos que sabemos cuidarnos y cuidar al público. Todos los contagios se producen en ámbitos que se encuentran bajo la responsabilidad directa del Estado. Es el gobierno el que no sabe cuidar la salud, en nuestros comercios no se contagia nadie, gracias a los protocolos", cerró una de las representantes del sector de comerciantes que no se identifican con la cámara neuquina.

Comerciantes, hoteleros y gastronómicos de San Martín de los Andes también rechazaron la posibilidad de restriccciones horarias. Aseguraron que sería un "desastre" y los empujaría al cierre definitivo de los comercios.

Identica posición tomaron desde la Cámara de Comercio de Cipolletti al señalar que el "toque de queda sanitario" terminará de "matar" al comercio local y regional.