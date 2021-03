En Cutral Co, unas 10 escuelas no estaban listas para empezar las clases

El primer día de clases no todos los edificios escolares estuvieron en condiciones para recibir a las alumnas y alumnos. En consecuencia, la vuelva a las aulas se postergó tanto porque no se llegó a tiempo con las refacciones como por no contar con todos los elementos de bioseguridad.

Las familias de las y los estudiantes mantuvieron contacto con docentes y directivos para dar a conocer si se iniciaba o no el año escolar, más allá de la medida de fuerza planteada por el gremio ATEN.

Entre las que no empezaron se encuentran en Cutral Co, la escuela primaria Nº 255 que tuvo una obra importante de recambio del servicio de gas y hasta el momento no cuenta con la habilitación. La Nº 63, la EPET Nº 1, el CPEM Nº 51 tampoco pudieron empezar.

En la primaria Nº 137, hubo filtraciones en los techos, rajaduras y un movimiento de suelo por lo que el comienzo fue virtual. Lo mismo ocurrió con la primaria Nº 152 que se optó por la virtualidad.

En la primaria Nº 138 se presenta problemas eléctricos y filtraciones varias, al igual que en el sector donde funciona el jardín de infantes. En el CPEM Nº 20, tampoco se pudo dar comienzo, al igual que la primaria Nº 172. En este caso, desde la dirección se describió cada uno de los puntos por los que no hay actividad.

“Falta de limpieza y desinfección del cielorraso por presencia de palomas, crías y excremento, reemplazo de vidrios rotos. Persianas atadas con alambre por falta de seguridad y mal funcionamiento, lo que imposibilitará la ventilación de aulas de acuerdo a las recomendaciones del protocolo provincial”, se destacó.

Luego, todo el faltante de los insumos de bioseguridad, más la falta de cobertura de cargos de maestra o maestro de grado y el de aprobación de protocolo institucional situado enviado a las autoridades pertinentes en tiempo y forma.

En Plaza Huincul, las más complicadas son la primaria Nº 22 que tiene graves problemas edilicios y se desconoce cómo va a funcionar. A la vez, en el turno vespertino funciona la EPA 12.

En la primaria Nº 159, donde se hizo el recambio del cielorraso tienen otros inconvenientes en el edificio.

En la comarca petrolera hay siete jardines de infantes, 20 primarias y ocho edificios de escuelas medias.