Comenzó la colocación de pluviales en la Avenida Mosconi, clave para evitar inundaciones en Neuquén

Se Inició en Neuquén una de las etapas más determinantes de la obra de la Avenida Mosconi, el proyecto definido por el intendente Mariano Gaido como la intervención estructural más importante que ha encarado el municipio en su historia. En estos días se comenzó la colocación de los conductos pluviales de gran escala, tarea que serán claves para evitar inundaciones.

«Es una obra que viene a resolver catástrofes que sucedieron en 2010 y 2014, y esas situaciones graves que en la ciudad ocurrieron. Teníamos que implementar la obra con lo que hoy comenzó a instalarse, que son los pluviales para el escurrimiento del agua cuando llegan las lluvias», señaló Gaido.

Avenida Mosconi: obras para evitar inundaciones en Neuquén

El jefe comunal fundamentó la prioridad de estos trabajos en la necesidad de evitar situaciones críticas como las inundaciones que afectaron a los vecinos en el pasado. Indicó que la intervención en la Avenida Mosconi no se limita a una mejora superficial de la calzada, sino que implica una reingeniería profunda del suelo para asegurar que el crecimiento de la capital sea ordenado, fluido y sostenible en el tiempo. El Son trabajos que constituyen la base de una solución definitiva diseñada para resolver problemas históricos de escurrimiento y garantizar la seguridad y previsibilidad de la ciudad ante eventos climáticos extremos, resaltó el intendente.

Gaido subrayó el esfuerzo de los equipos técnicos y el ritmo de ejecución que permite transformar la realidad urbana de manera eficiente. «Es una obra realmente histórica porque se lleva adelante las 24 horas, mañana, tarde y noche. Quiero agradecer a todas las empresas y trabajadores neuquinos por el compromiso que tienen con esta transformación, porque vamos mucho más rápido de lo que teníamos previsto originalmente», afirmó.

El mandatario también marcó que esta intervención responde a una lógica de planificación urbana que anticipa el crecimiento demográfico y comercial. «Esto que muchas veces en otras ciudades no se ve, donde el crecimiento se da de una manera intempestiva y no planificada, aquí lo hacemos de otra forma», expresó.

Pluviales: así son los conductos de la Avenida Mosconi de Neuquén

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó precisiones técnicas sobre los conductos que se instalan actualmente como parte de este plan integral. «Estamos en un punto clave a la altura de Lainez, donde van a cruzar tres caños de 1200 milímetros de diámetro en forma perpendicular a la avenida. Estos conductos son los encargados de la conducción de todas las aguas que vamos a recolectar a través del sistema pluvial. Llegamos sobre la margen sur con una gran cámara de transferencia y, desde allí, el agua se transporta por la actual colectora hasta la calle Leguizamón, para finalmente desembocar en el arroyo Durán«, detalló.

Nicola explicó que este punto es, junto con el cruce de la avenida Olascoaga, uno de los nodos más críticos del proyecto, ya que permite conectar las ramas norte y sur del sistema de drenaje. «Esta infraestructura es la que permitirá que, una vez finalizada la pavimentación, contemos con una solución definitiva para el sector, evitando que las lluvias detengan la actividad de la ciudad o dañen la nueva calzada», añadió.

Cómo avanza los trabajos en los otros sectores de Avenida Mosconi



Además de los pluviales, la obra avanza de manera simultánea en otros frentes de trabajo que ya muestran la fisonomía de la nueva traza. En el tramo comprendido entre las calles Don Bosco y Chaneton ya se está trabajando en el hormigonado de los cordones cuneta y la conformación del bulevar central.

Según indicó Nicola, el paso siguiente consiste en el zanjeo para la instalación subterránea de las líneas de media tensión de 33 kV, así como la infraestructura de iluminación led, fibra óptica para cámaras de seguridad, monitoreo de tránsito y semáforos inteligentes, servicios que Gaido ha definido como esenciales para una capital moderna.

«Aquí ya tenemos manos con la base lista e imprimada, lo que significa que el terreno ya está sellado y preparado para recibir la carpeta de asfalto. Una vez que terminemos los cruces transversales de servicios y el zanjeo en el carril central, iniciaremos la pavimentación definitiva y el armado del mobiliario urbano», añadió el secretario.