18 allanamientos por drogas dejaron tres detenidos, armas y más de $2 millones en efectivo en Centenario

Los allanamientos se realizaron en distintos barrios de Centenario con apoyo de grupos especiales de la Policía provincial.

Un operativo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén derivó en 18 allanamientos simultáneos en distintos barrios de Centenario, donde se buscaban armas y drogas en una zona identificada por la fiscalía como un “mercado abierto de drogas”. El procedimiento dejó como saldo tres hombres detenidos y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, armas y elementos vinculados a la comercialización.

Los procedimientos se realizaron durante más de tres horas en viviendas de los barrios 130 Viviendas, Vista Hermosa y Graciani, entre otros sectores. La intervención fue solicitada por las fiscalías de Narcocriminalidad y de Actuación Genérica, con autorización de la jueza de garantías Carina Álvarez.

El objetivo del operativo

El fiscal general José Gerez supervisó los allanamientos junto a los fiscales jefes Agustín García y Mauricio Zabala, además de la coordinadora de Narcocriminalidad, Mariana Querejeta.

“El objetivo fue intervenir un territorio que denominamos Mercado Abierto de Drogas en la ciudad de Centenario, en busca de armas y estupefacientes principalmente”, explicó Gerez al término del procedimiento.

El funcionario señaló además que en esos sectores se investiga a grupos dedicados a la venta de droga y otros delitos conexos, entre ellos hechos violentos vinculados al uso de armas de fuego.

Lo secuestrado en las viviendas

Durante los allanamientos, la Policía provincial incautó 160 gramos de clorhidrato de cocaína, 480 gramos de marihuana, sustancias de corte, 2.087.600 pesos en efectivo, tres armas de fuego con municiones, 21 teléfonos celulares, cinco balanzas de precisión y cuadernos con anotaciones sobre presuntas ventas de estupefacientes.

Según informaron fuentes judiciales, parte de los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar su relación con las maniobras investigadas en la causa.

En simultáneo, tres hombres fueron demorados y en las próximas horas la fiscalía definirá la formulación de cargos en su contra.

Denuncias vecinales y una ausencia bajo la lupa

Desde el MPF remarcaron que parte de la investigación se originó en denuncias anónimas realizadas por vecinos a través del código QR habilitado para reportar la venta de droga.

“Algunos de estos allanamientos surgieron de investigaciones iniciadas luego de las denuncias de vecinos y vecinas”, indicó Gerez al destacar la participación ciudadana.

En uno de los domicilios allanados, además, se constató que una mujer condenada por la Justicia Federal por infracción a la Ley de Drogas no se encontraba en la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria. El Ministerio Público informará esa situación al fuero federal para que evalúe si corresponde modificar esa modalidad de detención.

Un antecedente reciente

La intervención en Centenario se suma a otro operativo realizado en octubre de 2025 en el barrio Confluencia de Neuquén capital, donde se hicieron diez allanamientos simultáneos en otro punto señalado como mercado abierto de drogas.

Desde febrero del año pasado, cuando la provincia asumió la competencia para investigar el microtráfico, las fiscalías comenzaron a focalizar las pesquisas en estos sectores donde la venta de droga se combina con violencia sostenida y circulación de armas.