Capturaron a “Peke” Peña, acusado del crimen de Bruno Antical: era buscado tras fugarse de una comisaría en Cipolletti

El sábado se confirmó la captura de Carlos David, alias “Peke” Peña, acusado del crimen de Bruno Antical ocurrido el pasado 6 de septiembre de 2025 en el barrio Costa Sur de Cipolletti.

Peña se encontraba prófugo desde noviembre pasado cuando escapó de una comisaría junto con Martín Emanuel Kovalow (29), detenido por robos agravados.

La captura de «Peke» Peña

La Policía de Río Negro informó que el procedimiento ocurrió cerca de las seis de la mañana del sábado 18 de abril, en una chacra en jurisdicción de Fernández Oro.

Del operativo de captura participó personal del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, efectivos de la Comisaría 26, de la Unidad Cuarta y miembros de la BMA y del COER.

Peña quedó detenido y a disposición de la Justicia. Se espera que afronte una nueva formulación de cargos debido a la fuga.

El antecedente de “Peke” Peña: imputado por el homicidio de Bruno Antical

Peña fue imputado en septiembre por el homicidio de Bruno Joaquín Antical, de 17 años, ocurrido en el barrio Costa Sur. La jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo había admitido los cargos presentados por la fiscalía y ordenado su prisión preventiva por cuatro meses ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

De acuerdo con la acusación del fiscal Martín Pezzetta, Peña interceptó a la víctima durante la madrugada del 6 de septiembre y le aplicó un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente. El joven murió en el lugar por un traumatismo craneoencefálico grave.

La causa incluye testimonios de vecinos, un conflicto previo vinculado al consumo y compra de drogas, registros de cámaras de seguridad y un audio captado en la zona. Se trata de una investigación en curso en la que Peña era el principal sospechoso.

Cómo había sido la fuga: una maniobra rápida y aún sin explicación oficial

Según las primeras reconstrucciones, la evasión ocurrió en cuestión de minutos durante la tarde del miércoles. Carlos David “Peke” Peña, de 23 años, y Kovalow -ahora, recapturado- lograron romper el candado de una reja interna del calabozo y acceder al patio de la comisaría. Desde allí treparon al techo y escaparon hacia un descampado ubicado sobre calle Roca.

El mecanismo exacto con el que vulneraron la seguridad continúa bajo investigación. No se difundieron aún detalles sobre eventuales fallas en la vigilancia ni sobre la cantidad de personal presente al momento de la evasión. Apenas se detectó la fuga, se activó un operativo cerrojo que se mantiene vigente en toda la región.

La búsqueda se había extendido a zonas rurales, barrios periféricos y localidades cercanas, pero hasta este fin de semana solo habían logrado la detención de Kovalow, solo restaba la aprehensión del joven Peña quien finalmente fue capturado el sábado.