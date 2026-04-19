Tras el dato del Indec, advierten que la suba de precios responde a factores estructurales y no solo estacionales

Luego de que el Indec difundiera el dato de inflación de marzo, el cual se aceleró al 3,4%, el presidente Javier Milei pidió “paciencia” y atribuyó la suba a distintos factores de estacionalidad.

Indec confirmó la aceleración y crecen las dudas sobre el plan económico

Sin embargo, el trasfondo del aumento en el IPC va más allá de la caída en la demanda de dinero, la manipulación de las tasas de interés o la “falsa” estacionalidad, ya que “son insuficientes para explicar la tendencia general del proceso”.

Un informe de la consultora Epyca detalló las razones y factores por los que la tasa de inflación pasó del proceso de desinflación a la aceleración nuevamente.

A comienzos de gestión, la baja de la inflación fue algo notorio y no tardó en llegar. En pocos meses pasó a arrancar con un dígito, algo que no se veía hace tiempo en un país como la Argentina.

A pesar de eso, la caída desinflacionaria se atribuye a una liquidación del salario real y a un atraso cambiario.

“Ese esquema se agotó alrededor de mayo-junio de 2025: no es casualidad que los salarios recuperasen niveles de dos años atrás y el dólar comenzase a subir hasta tocar el techo de la banda cambiaria justo en esos meses posteriores, mientras la inflación iniciaba estos diez meses consecutivos de alza”, indican desde la consultora.

En mayo del 2025, la inflación tocó su número más bajo en años. A partir de ahí, esa tendencia no logró continuar y, desde junio hasta hoy, la inflación no volvió a bajar.

El propio FMI alertó, en la aprobación de la revisión, que la suba escalonada de la inflación genera un problema cambiario, tanto por la apreciación real del tipo de cambio como por la dificultad para acumular reservas internacionales.

Esto genera problemas sobre el preciado equilibrio fiscal que pregona el Gobierno y, al intensificarse, surgen distintos inconvenientes. Conflictos con distintas provincias por la falta de transferencia de fondos, con las empresas de transporte por los subsidios y con proveedoras de bienes y servicios a las que se les están pateando los pagos.

“Son tácticas contables para evitar que se ‘pierda’ el equilibrio fiscal”, dice Epyca. Pero, a pesar de eso, se proyecta que el dato de abril sea menor y comience, nuevamente, un sendero a la baja que ya supo lograr.

“Hoy el Gobierno intenta volver a usar el tipo de cambio como ancla, aprovechando la liquidación de la cosecha gruesa y, por ende, la abundante oferta en el mercado cambiario. El riesgo es repetir el comportamiento de 2025: un primer semestre de apreciación, pero seis meses finales donde la demanda supere a la oferta de dólares. El tipo de cambio ‘de equilibrio’ no debería diferenciarse por semestres; pero tampoco puede haber un equilibrio si —por nombrar un ejemplo de distorsión regulatoria— el Banco Central mantiene los encajes en niveles récord para contener que esos pesos demanden dólares”, se indicó.

NA