Neuquén bajo alerta por lluvias intensas: ¿hasta cuándo sigue el temporal y cuáles son las zonas afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reiteró una alerta amarilla por lluvia, pero esta vez remarcó que solo tendrá impacto en una región de la provincia de Neuquén.

El temporal de lluvia se combinará con el ingreso de aire frío por lo que se espera un domingo con temperaturas bajas, viento y mucha humedad.

Alerta en Neuquén: horas y zonas afectadas

El organismo nacional informó que el temporal tendrá impacto en la región cordillerana norte de Neuquén. Todo este área será «afectada por lluvias, algunas localmente fuertes».

También precisó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. «No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada, principalmente en las zonas mas elevadas del norte de Neuquén», agregaron.

Las zonas en alerta, son:

Cordillera de Aluminé

Cordillera de Chos Malal

Cordillera de Loncopué

Cordillera de Minas

Cordillera de Picunches

Cordillera de Ñorquín

La franja horaria más complicada será durante la tarde y se prevé una leve mejoría hacia la noche, aunque no descartan la presencia de chaparrones aislados.