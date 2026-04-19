Un conductor hospitalizado luego de un vuelco sobre la Ruta 41, en el norte de Neuquén

Una persona tuvo que ser hospitalizada luego de un vuelco de una camioneta sobre la Ruta 41, en cercanías de Tricao Malal. Ocurrió este domingo por la madrugada.

El conductor iba en una Pick Up Nissan Frontier y perdió el control del vehículo en circunstancias que están en investigación.

Vuelco en el norte de Neuquén: trasladaron al conductor

Según indicó Tricao Malal Noticias, el hecho en el norte neuquino fue pasadas las 3 de la mañana y cerca del Paraje Aquihueco. Por las lesiones, el conductor fue derivado al hospital de Chos Malal. Según las primeras informaciones sufrió fracturas.

El vehículo resultó con importantes daños materiales.

El medio local indicó que en el sitio del siniestro vial trabajaron una dotación de la Central de Bomberos Voluntarios de Tricao Malal, personal de salud del Hospital de Tricao Malal, efectivos del Destacamento Policial de Villa Curi Leuvú y personal de la División Tránsito de Chos Malal.