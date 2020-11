En Cutral Co y Plaza Huincul ya no rige el DNI para ir a comprar

En Cutral Co y Plaza Huincul ya no rige el DNI para las compras y los domingos habilitan los comercios de todos los rubros hasta las 14:30. Mientras los locales gastronómicos y cervecerías podrán funcionar hasta las 22:30 y el delivery hasta las 23.

En el caso de Cutral Co, el jefe comunal José Rioseco firmó el decreto respectivo que establece la atención al público en cervecerías y restaurantes, de lunes a sábados hasta la hora 22:30 horas bajo la modalidad "Take Away" y el consumo en el local. Mientras que el servicio delivery podrá ser hasta la hora 23.

Luego, estipula que la atención al público en los comercios, hipermercados, locales gastronómicos y restaurantes los días domingos hasta las 14:30 horas. Y ya no se pedirá el DNI a los clientes, en la puerta como todavía ocurría en los supermercados y grandes superficies.

En Plaza Huincul, el intendente Gustavo Suárez adhirió a la apertura al público de todo tipo de locales comerciales habilitados, los domingos desde las 8 hasta las 14:30 horas. Se indicó que los propietarios y empleados, y aquellos clientes que se encuentren en los establecimientos a la hora de cierre dispuesta anteriormente, "podrán retirarse de los mismos y circular en vehículo a motor hasta las 15:00 horas".

Se aclaró que los "clientes deberán circular con el ticket o factura correspondiente, para ser presentado ante el personal de las fuerzas de seguridad que se lo requiera". Tampoco se exigirá el DNI para el ingreso a los comercios. Se remarcó que en los locales, "se deberán seguir respetando las disposiciones vigentes relativas al uso de factores de ocupación restringidos, de acuerdo a los protocolos sanitarios básicos, oportunamente aprobados". Todo comenzará a regir el 21.