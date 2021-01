En el hospital de San Antonio Oeste se empezó a extraer plasma

En el hospital de San Antonio Oeste Aníbal Serra, se comenzó a extraer plasma de pacientes recuperados de covid-19 para aplicarles a aquellos enfermos que, según la consideración profesional, necesiten este tipo de terapia de apoyo. Es que se comprobó que, al menos en la franja de pacientes mayores de 65 años, su administración temprana ayudaría a evitar que la dolencia se agrave.

“Es una excelente noticia porque desde hace tiempo veníamos abogando por tener esta posibilidad, y ahora se alinearon las cosas, y desde el Ministerio se autorizó” manifestó Carlos Torres, bioquímico del nocosomio.

“Empezamos a hacer extracciones la semana pasada. Hasta el momento, tuvimos 15 voluntarios, pero sólo pudimos obtener plasma de tres de ellos, debido a que no todos reúnen las condiciones que se necesitan para que sea apto para esa utilización” informó Torres.

Ocurre que es muy reducido el universo de los que pueden donar. “Las mujeres que hayan sido madres o hayan tenido un embarazo que no llegó a término no son aptas. Después, se descartan a aquellos que tengan algunas enfermedades de base, o riesgos latentes, que son las mismos que no podrían donar sangre en general” detalló Torres.

Los filtros siguen, porque los que cumplen esos requisitos deben ser sometidos a dos testeos diferentes. Primero, un hisopado de covid, que deberá dar negativo, para descartar que, aunque tenga el alta médica, su cuerpo no siga con la enfermedad activa. Después, si ese test da negativo, se lo testea para saber qué cantidad de anticuerpos posee. Si el nivel de los mismos es bajo, se lo descarta, porque su plasma no servirá como terapia para los nuevos contagios.

“Afortunadamente, el que se considera apto para donación puede hacerlo varias veces, hasta tanto su nivel de anticuerpos sea el adecuado” agregó Torres.

Con respecto a la utilización de ese plasma los profesionales evaluarán si alguien con una enfermedad de base, más allá de su edad, podría beneficiarse con su administración” destacó.

Por otra parte, también remarcó que los grupos sanguíneos de los donantes son importantes porque, para recibir el plasma, ese grupo debe ser compatible con el del paciente que lo recibirá.