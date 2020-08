Bariloche

Si en el torbellino de toda esta vida, si el andar rodando por el mismo cielo que tanto yo he amado, sintiera un momento que mi intento alado volara más bajo de lo que yo quiero, entonces no habría sentido ninguno de tanto vivido perdiendo la altura.



No habría salida de tanta atadura, entonces la vida sería una broma oscura y absurda.

Yo no creo en eso, por eso me esfuerzo, creo en el intento de volar más alto a pesar del peso que me tiene atado.



Más cerca del cielo, de lo más sagrado, de lo verdadero.

Más cerca del fuego, la tarde dorada del día anunciado que me vio naciendo.

Roberto Savasta

DNI 14.251.572