A qué hora juegan Francia y Canadá este sábado 4 de julio en el Mundial 2026, TV y los primeros cruces directos

Chilavert, vencido en el suelo tras el gol de Blanc y la eliminación de Paraguay.

Se terminaron las especulaciones. El Mundial 2026 no da respiro y este sábado 4 de julio se ponen en marcha los octavos de final, la instancia donde los errores se pagan con la eliminación directa y solo quedan los mejores 16 seleccionados del planeta en carrera.

El formato reglamentario de la FIFA para esta fase es a todo o nada: si los partidos terminan empatados tras los 90 minutos iniciales, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos (dividido en dos períodos de 15). De persistir la igualdad en el marcador, el pasaporte a los cuartos de final se dirimirá de forma dramática a través de los tiros desde el punto penal.

La agenda del sábado: horarios confirmados para Argentina

La acción de la llave de octavos comenzará con dos encuentros de altísimo voltaje en territorio estadounidense, cruzando potencias europeas y americanas en el inicio del fin de semana largo:

14:00 horas: Canadá vs. Marruecos (NRG Stadium, Houston). El combinado norteamericano viene de hacer historia tras dejar en el camino a Sudáfrica y buscará meterse en los cuartos de final ante la siempre peligrosa y física selección marroquí.

vs. (NRG Stadium, Houston). El combinado norteamericano viene de hacer historia tras dejar en el camino a Sudáfrica y buscará meterse en los cuartos de final ante la siempre peligrosa y física selección marroquí. 18:00 horas: Paraguay vs. Francia (Lincoln Financial Field, Philadelphia). Un choque de estilos absolutos. La Albirroja, tras dar la nota en la fase previa, intentará frenar el poderío ofensivo del conjunto liderado por Kylian Mbappé, que llega como uno de los máximos candidatos al título.

Dónde ver los octavos de final en vivo por TV y Streaming

La transmisión de los encuentros para el territorio nacional está completamente garantizada a través de la grilla de señales tradicionales de cable y mediante plataformas digitales para seguirlo desde cualquier pantalla: