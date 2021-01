En la “gatera”, en el “horno”

EL BOLSÓN

Comenzado el 2021 se pudo leer en Noticias de El Bolsón (18/1/2021) que el intendente de esa localidad dijo estar “(…) siempre en la gatera y dispuesto a asumir nuevos compromisos…” y, seguramente, a la espera de un avance o ascenso en su carrera política, sabiendo que no habrá “pandemia” ni “emergencia” que pueda menoscabar sus ingresos. Es propio del diabólico “sistema” que permite a algunos avanzar contra las corrientes adversas, con la seguridad de la salvación y el amparo incluso judicial (que integra a su manera el sistema) cómplice de las postergaciones que sufre un viejo y conocido acreedor municipal.

Quienes no lo sepan deben enterarse y los que sí lo sepan deben recordarlo: se trata de Rider Ovidio Sbacco, quien ya con 88 años permanece aún a la espera, de más de 20 años, para poder cobrar un crédito que le fue birlado por la Municipalidad de El Bolsón al desconocer el embargo que pesaba sobre la empresa Electrogás SA abonándole a esta última un pleito sin sentencia que así lo impusiera. En pocas palabras lo ninguneó y lo sigue haciendo al cabo de tantos años.

La pregunta que cabe hacerse es: ¿cómo afectó o afecta a los funcionarios rionegrinos y políticos la “pandemia”? ¿cómo afectó o afecta a los funcionarios rionegrinos la “emergencia”?. La respuesta y en mayúsculas: de ninguna forma, pues sus ingresos permanecen incólumes a expensas de otros que ven pasar los días, meses y los años sin recuperar la exacción de la que fue objeto. Quizá el gobierno provincial debiera tomar nota y advertir que no todas son “rosas” en el jardín municipal de El Bolsón. Huelga decir que se trata de un crédito varias veces millonario que al compás de la devaluación se pretende ir licuando con el paso del tiempo.

Dijo allí también Pogliano: “(…) obviamente tengo ganas de seguir creciendo y trabajando por y para la gente…”, no sin antes haberse arrogado “(…) después de haber saneado las cuentas del Municipio”. Terminando, o Sbacco no es gente o Pogliano no sabe lo que es sanear las cuentas. Qué injusto, ¿no?

Luis Espinoza

DNI 10.659.820