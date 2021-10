En la ocupación mapuche de Cuesta del Ternero toman distancia de la RAM

En Cuesta del Ternero hay un acampe que no puede penetrar el cerco policial en torno de la toma. Foto: Archivo

"Rechazamos todo comunicado egocentrista. No formamos parte de la RAM ni Codeci ni Parlamento Mapuche", señala un comunicado que comenzó a circular este martes por los servicios de mensajería, atribuido a la comunidad Quequemtrew, el grupo mapuche que inició hace tres semanas una ocupación territorial en un campo fiscal de Cuesta del Ternero, en la zona rural de El Bolsón. El lugar está concesionado para explotación forestal a un privado.

"Desde la lof Quemquemtrew y el acampe humanitario compuesto por varios lof, pu peñi ka pu lamien y gente conciente autoconvocada, manifestamos que como anunciamos en el primer comunicado de reivindicación territorial, no pertenecemos a ninguna organización mapuche de ningún tipo y aquí no hay integrantes de ninguna orgánica.

Nosotros somos una nación gloriosa. Porque poseemos autonomía y no respondemos a ninguna directiva de ninguna organización".

"Agradecemos todas las manifestaciones de apoyo, pero Quemquemtrew es una lof autónoma y toma sus propias decisiones. Cada organización y/o comunidad debe asumir la responsabilidad de sus dichos y acciones. Desde el inicio del proceso de recuperación se ve una unión real y tangible entre mapuches", añadieron.

"Seguimos llamando a la movilización y al levantamiento de nuestro pueblo sin importar las formas. Todos somos mapuche y valemos por igual (excepto los yanaconas)", escribieron en alusión a los antiguos indígenas que servían a los españoles.