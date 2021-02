En la UNC registran un leve incremento en las pre-inscripciones a las carreras

"A pesar de la pandemia y todo el desgaste del año pasado, tenemos un pequeño incremento de pre-inscripciones", dijo Lidia López, secretaria académica de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Sostuvo que el creciente interés puede estar relacionado con la modalidad virtual que se desarrolló a partir de la pandemia. En el primer cuatrimestre la presencialidad se limitará a las evaluaciones y las cursadas seguirán siendo remotas.

En diálogo con Mañanas en Red, López señaló que las carreras más elegidas son psicología, "que ya tiene 1.200 pre-inscriptos, medicina también, las tradicionales mantienen un número". Lo mismo registra en abogacía.

"Enfermería mantiene su liderazgo, viene muy cerquita de psicología, la diferencia con enfermería es que está distribuida en las sedes así que no se siente tanto el impacto en la barda, pero si en el módulo Allen donde hay 250 pre-inscriptos, ha crecido también esa carrera", agregó.

Quienes se quieran anotar en este 2021 tienen tiempo de presentar su título secundario hasta el 31 de agosto. El promedio anual en las pre-inscripciones suele ubicarse entre 13.500 y 14.000 estudiantes.

La secretaria confirmó que el primer cuatrimestre del año va a ser virtual y están diseñando un protocolo para que los exámenes sean presenciales.

"Hay protocolos que están saliendo que van a permitir la actividad académica, principalmente lo que son evaluaciones, acreditaciones de materias. En la virtualidad es muy complejo evaluar en la masividad. Cuando tenemos más de 20, 30 estudiantes es muy difícil virtualmente tomar parciales, tomar finales, eso lo hemos visto, y ha sido la experiencia que hemos tenido. Por lo tanto se trabaja ahora, en estos momentos, fuertemente en el protocolo de toma de exámenes finales", explicó.

En cuanto a las clases, afirmó: "hay que pensar que las aulas tienen que tener ventilación, el distanciamiento. Lo que hacemos es generar un aumento en el transporte público donde sabemos que es un área de riesgo, así que hasta que no estemos vacunados, por lo menos la mayor parte de la comunidad universitaria, y no haya una consciencia, no esté incorporado un comportamiento social que nos permita cuidarnos, es muy difícil que la universidad decida volver a la presencialidad en las clases. Esto nos tiene que quedar claro, porque es mucho el riesgo que estaríamos corriendo, no solo en la universidad, sino en el entorno."

Mencionó, además, que el ministerio de Educación de la Nación prioriza en esta etapa de la pandemia el retorno a la presencialidad, en el dictado de clases, de los niveles primario y secundario.