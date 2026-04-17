Tensión en el oficialismo: Lemoine cruzó al “Gordo Dan” y escaló la interna libertaria en redes

La interna dentro de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo este viernes con un fuerte cruce en redes sociales entre la diputada Lilia Lemoine y el influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como «Gordo Dan«, que es cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

El enfrentamiento dejó al descubierto las diferencias cada vez más visibles dentro del oficialismo, en particular entre el sector que responde a Karina Milei y el entorno político-digital vinculado a Caputo.

Un cruce con acusaciones y chicanas

La polémica se desató cuando Lemoine acusó al «Gordo Dan» de haber apoyado en el pasado a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a la diputada Marcela Pagano, ambas hoy distanciadas del presidente Javier Milei.

“Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno”, lanzó Lemoine en X, en respuesta a críticas del influencer por sus dichos hacia usuarios que cuestionaban al oficialismo.

Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé. https://t.co/vALNVKqnKJ — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) April 17, 2026

«Dan» no tardó en responder y defendió su postura: “Banqué a toda La Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó”, replicó, cuestionando además el rol de la diputada dentro del espacio.

El intercambio subió de tono rápidamente, con ironías, descalificaciones personales y referencias a otros actores del universo libertario, como el militante Franco Antunes, conocido como “Fijap”.

Más tarde, Dan declaró en Carajo Stream que «fue jodido el cruce de hoy» con Lilia Lemoine y remarcó: «Cuando veo injusticias con los pibes que lo dieron todo es algo que me brota del pecho y no podia aguantarlo».

Lilia no se quedó en el molde y respondió:

«Che @GordoDan_ la injusticia fue decirle A UNA SEÑORA que si «de bancar a Pareja no se vuelve» entonces deje de seguir a Milei, porque es EL QUIEN LO BANCA.

ENTONCES armaron toooodo un escándalo diciendo pelotudeces al estilo Rial…

Pero coincido, prefiero que lo hagan ahora y no en época electoral. Ya sé que no les caigo bien. ¡Me soban bien la quena!»

Reflejo de una disputa más profunda

El cruce no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la disputa política que mantienen desde hace tiempo Karina Milei y Santiago Caputo, dos figuras clave en el armado y la estrategia del oficialismo.

La propia Lemoine dejó entrever esa división al respaldar públicamente a la hermana del Presidente con un mensaje contundente: “Si no bancás a Karina, no bancás a Javier”.

A la discusión también se sumó el legislador bonaerense Agustín Romo, quien intentó bajar la tensión con un llamado a la unidad: “Tenemos la chance histórica de cambiar este país. No la dejemos pasar”.

Las diferencias internas del oficialismo ya no se limitan al ámbito político, sino que también se trasladan al terreno de redes.