El 12 de marzo tuve una intervención quirúrgica relacionada a mis controles por el tratamiento contra mi cáncer de mama. Aunque tenía cierto temor por el estudio y por el resultado que podría arrojar, todos los miedos desaparecieron cuando pasé al quirófano y vi a mi ginecólogo, Marcelo Kolar, porque sabía que estaba en las mejores manos.

Además, el equipo médico y administrativo del Centro Quirúrgico FUNSAL-CMIC, que me atendió muy bien, me dio confianza y me generó optimismo en todo momento. La intervención fue un éxito y me sentí contenida permanentemente, algo muy importante para mí como paciente.

Gracias a mi médico, Marce; al anestesiólogo Juan Manuel; a las asistentes de quirófano, Evelyn y otra mujer que no recuerdo el nombre; a los enfermeros, Flavia y Germán; a las recepcionistas; y a los trabajadores con los que me crucé durante las horas que estuve ahí, por su atención, profesionalismo y calidez.

Carolina Magnalardo

DNI 29795609



NEUQUÉN