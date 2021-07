En Neuquén preocupa que avanza «lento» el plan de vacunación de Río Negro

La diferencia en el avance de la campaña de vacunación contra el covid-19 en Neuquén y Río Negro ya empezó a ser materia de preocupación en el sistema sanitario. La directora asociada de Servicios Médicos del hospital Castro Rendón, Adelaida Goldman, advirtió que el operativo viene "lento" en la vecina provincia y pidió que "se pongan las pilas" con operativos a demanda y aumento de complejidad en los hospitales.

"Me preocupa Río Negro. ¿Se está vacunando a los jóvenes? ¿Hay dispositivos a demanda? La verdad que no lo sé y me preocupa porque Neuquén trabaja con gente que vive en Río Negro, se junta con gente que vive en Río Negro o tiene familia que va a ver el fin de semana", planteó la profesional en diálogo con AM Cumbre.

Los números oficiales indican que Neuquén lleva aplicadas primeras dosis en el 53,1% de su población, mientras que en Río Negro ese porcentaje es del 45,2%. En cuanto a población con esquema de vacunación completo, la primera avanzó en un 13,2% y, la segunda, en un 13,7%.

"O en Río Negro no hay interpelación de la comunidad o deben haber vacunado hace semanas y no nos enteramos. Me pregunto, ¿están vacunando? ¿Cómo? Porque continuamente veo conocidos de 30 y pico a quienes todavía no han llamado. No alcanza con que se vacune una provincia, se tienen que vacunar todas las provincias del país", afirmó Goldman.

En Neuquén la vacunación a demanda para mayores de 18 años sin comorbilidades comenzó con convocatorias masivas esta semana, mientras que Río Negro anunció el inicio del dispositivo para la próxima.

"Van lento pero tienen la misma cantidad de vacunas en relación a su población", dijo Goldman, quien reiteró: "necesitamos que los rionegrinos se vacunen en tiempo y forma, que tengan dispositivos sábado y domingo, que vacunen a demanda".

La médica del Castro Rendón también reclamó que la vecina provincia "ponga más complejidad y más terapias en sus hospitales porque parte del colapso de Neuquén estuvo por la demanda de la población de Río Negro que consume servicios privados acá". "Entonces, realmente, yo como neuquina les pido que se pongan las pilas. Desde su política sanitaria, dado que no todos pero muchos focos entraron por ahí, que se pongan las pilas con las vacunas y con aumentar la complejidad de sus hospitales", sostuvo.