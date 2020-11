En pandemia, crecen los ataques contra las escuelas públicas en Roca

En las últimas semanas se multiplicaron los ataques contra los establecimientos educativos públicos en Roca. Esta madrugada, desconocidos ingresaron a la Escuela Especial 1, desde donde se llevaron herramientas, prendieron fuego documentación, rompieron vidrios y hasta arrancaron una ventana para poder ingresar a las instalaciones. Una situación similar viene ocurriendo en la Escuela 275, donde en pocos días ingresaron al menos en tres oportunidades.

Los daños más significativos tuvieron lugar este fin de semana en la Especial N°1. "Se ensañaron con las escuelas de esta zona", dijo esta mañana en diálogo con RIO NEGRO, Adriana Cardozo, directora del establecimiento ubicado en Santa Cruz y San Luis.

Se calcula que los ladrones ingresaron durante la madrugada del lunes (9/11) al edificio y se llevaron todo lo que encontraron a su paso: taladros, lijadoras, destornilladores y todas las herramientas que había en el taller de carpintería. "Debe ser el cuarto robo. Lo que no pudieron llevarse de las herramientas de banco, las destrozaron y les arrancaron el motor. Después quemaron legajos y hasta arrancaron una ventana completa", dijo la directora.

El problema es que este establecimiento no tiene cooperadora y todo es a pulmón de parte de los docentes y los padres. "Con estas herramientas los chicos podían tener talleres y aprender un oficio", explicó la docente quien se mostró sorprendida y angustiada por el grado de violencia contra la institución.

"La verdad fue una desgracia con suerte porque prendieron fuego pero las llamas no se extendieron", dijo la directora quien aseguró que la situación podría haber sido mucho peor. Si bien el edificio cuenta con alarma, los sujetos se encargaron rápidamente de destruir los sensores y silenciar el sistema en pocos minutos.

Otra de las escuelas que viene siendo blanco de reiterados ataques es la primaria N° 275 que se encuentra ubicada en 3 de Febrero y Las Heras, en la zona norte de Roca. Anoche, nuevamente ingresaron al establecimiento y se llevaron solo el candado de un portón que da a la zona de los tanques de agua. "Estaban buscando dos motores que había en ese sector pero ya los sacamos", dijo aliviado uno de los directivos.

Pero el problema es que en las dos últimas semanas ingresaron al menos en tres oportunidades. "Rompen los vidrios y los sensores. Ahora estamos recorriendo la escuela para reforzar el sistema de alarma", dijo una fuente de esa escuela este mediodía, quien reconoció que existe mucha preocupación por los hechos vandálicos que viene ocurriendo.

Alerta por los ataques

Tal es el "vandalismo y robo" que se está viviendo en las escuelas y Jardines de Infante de Roca que Supervisores de Educación Primaria y Equipos Directivos de la Zona III de Roca salieron a repudiar estos hechos.

Hace una semana atrás habían advertido por los ataques con rotura de aberturas y robo de artículos electrónicos no sólo en la escuela N° 275 sino también en la 289 de la zona norte. "Y a esta lista se le agregan los Jardines N° 54, 76 y 112, que también sufrieron la visita de los amigos de lo ajeno", advirtieron a través de un comunicado de prensa.

Estas dos escuelas además de abocarse a lo pedagógico cumplen un rol destacado desde lo social, distribuyendo módulos alimentarios, caja de verduras y frutas, recolectando ropa y alimentos para los más necesitados..." Supervisores de Escuelas Primarias y Equipos Directivos

"Lo paradójico de ambas instituciones primarias es que distan a una cuadras de la Comisaría 21°. Desde el año pasado y en lo que va del presente son varias las instituciones escolares que han

sufrido atentados y robos, de manera reiterada como en la Escuela 317 y la 289, pero lo más llamativo se dio en la Escuela 275, que por tres días consecutivos padeció robos paulatinos, hasta

llevarse todo lo de valor, sin que nadie vea nada", advirtieron.

También reconocieron que las escuelas "no cuentan con buena seguridad y en algunos casos prácticamente las persianas y puertas de emergencia se abren con el viento, las alarmas no funcionan, no hay serenos como en alguna oportunidad tuvimos, otro aspecto es la pérdida de respeto por lo

público, la escuela que no supo o no pudo brindarles las herramientas para ser personas de bien".

"Esta situación pone de manifiesto lo poco que le importa la educación y sus edificios tanto a los funcionarios públicos que deben garantizar los presupuestos necesarios para que las escuelas cuenten con la seguridad e higiene correspondiente, la seguridad pública por parte de la policía de

Río Negro, y como sociedad que no hemos podido jerarquizar a la Escuela como la casa de todos, no pudimos instalar la escuela NO SE TOCA”, explicaron los directivos quienes reclamaron a las autoridades reparar la escuelas, instalar alarmas y articular acciones con la policía para evitar los robos.

La nota lleva la firma de Mario Floriani (Supervisor E.P. Zona lll) y de Mariana Saporiti, Mara Feraiuolo, Claudia Morales, Laura Álvarez, Sandra Acosta, Fabiana Jara, Carlos Tolosa, Juan Carlos Patussi y Olga Martín (directores)