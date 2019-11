¿En qué se gastó?

Villa Regina

¿Qué está pensando el elegido presidente? Lo ignoramos, pero en base a comentarios y sus propias expresiones la “cosa” será difícil. ¡Chocolate por la noticia! No es difícil, es dificilísima. No tanto por los retiros, sino porque cuando fueron recibidos no notaron que eran más de lo se ingresaba. Claro que la lluvia de inversiones quedó en la nada. Vinieron a hacerse la América. ¿No se dan cuenta de lo que pasa en el mundo?

Casi todos los países del mundo deben… y la brutalidad que deben… Pero nadie se mosquea. El que dirige y encabeza la lista es Estados Unidos. Nosotros no debíamos nada, allá, antes de Isabelita. Luego, se requirió para pagar en pesos los sueldos de tantos empleados públicos. En obras fantásticas e inútiles se gastaron lo que ingresaba y pidieron más.

Nos gustaría saber por qué no pasó por el Congreso el “mangazo” y se hizo directamente por los diferentes presidentes. Pero no comprendo, dicen que reperfilarán la deuda y que honrarán las deudas. Pero, ¿cuánto debemos? Y sobre todo, ¿para qué se utilizó?

Josefa S. Vargas

DNI 13.416.342