En Roca empezó la vacunación covid también para mayores de 60 años

Ayer jueves, personal del Hospital Francisco López Lima inició con la vacunación a los primeros adultos mayores de 60 años, luego de concluir con una primera vuelta de llamados a los inscriptos que superaban los 70 años.

“El Ministerio (de Salud) nos indicó que pongamos prioridad y vacunemos primero a los mayores de 70. Hoy (por ayer) ya empezamos a colocar las primeras dos o tres dosis a mayores de 60”, aseguró Nelson Gutiérrez, coordinador de vacunación en Roca.

Según explicó el profesional, la noticia del inicio de las inoculaciones a mayores de 60 años no quiere decir que ya se haya concluido con todos los mayores de 70 porque hubo casos en los que aún no la recibieron.

“Hay mayores de 70 años que todavía están esperando, son muy pocos, por supuesto”, aclaró el encargado de la campaña de vacunación y dijo que “no les cerramos la puerta para vacunarlos, sino que directamente ya arrancamos con mayores de 60”, expresó.

“El hecho de que empecemos con mayores de 60 no quiere decir que (a los mayores de 70 que faltan) los vamos a dejar afuera. Los vamos a llamar” Nelson Gutiérrez, coordinador de la campaña de vacunación Roca

El licenciado en Enfermería explicó que dentro de las personas mayores de 70 que quieren recibir su dosis, por distintos motivos, algunos todavía no se han vacunado y esto sucede por distintos motivos.

Entre los motivos de porqué algunos aún esperan; dijo que en algunos casos tiene que ver con fallas del sistema o errores de inscripción. “Puede ser que haya abuelos que no están inscriptos. Ellos creen que se los inscribió pero hubo algún error y no los tenemos en sistema. De esos casos hubo un montón”, comentó Gutierrez. "Encontramos muy poquitas personas que están inscriptas en el sistema y en las listas no están; hay otras que se inscribieron pero tienen errores en los números o correo de contacto”, explicó.

Consultado, indicó que el llamado a cada persona es hasta cuatro veces y si no responde, va a una lista de “pendientes”, a quienes se vuelve a contactar días después.

Hoy viernes, se destinará media jornada para vacunar a adultos mayores que estaban en esa lista, es decir, quienes en un primer momento no atendieron el llamado y en una segunda vuelta, si lo hicieron.

A su vez, desde el nosocomio, continúan vacunando a policias, docentes, personal de salud con las tres vacunas disponibles en estos momentos: Sputnik, Covishield y Sinopharm.

Las personas que necesiten editar sus datos de inscripción en la página o que tengan errores de inscripción pueden contactarse al correo electrónico: contactrn@altec.com.ar o llamando al 08009990946.