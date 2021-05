En una situación crítica, los músicos reclaman auxilio del municipio de Bariloche

La Asociación de Músicos Mueba exigió al Ejecutivo municipal la puesta en marcha de un “circuito” que les permita desarrollar presentaciones en espacios públicos, tal como lo prevé una ordenanza que fue sancionada hace una década, en plena crisis del volcán.

En una nota dirigida al intendente Gustavo Gennuso y a los responsables de Cultura y de Desarrollo Social, que fue presentada en la mañana de hoy, reconocen que en el contexto actual es difícil pensar en presentaciones en vivo con público, pero señalan que podrían reemplazarse temporalmente por opciones de “streaming”, que tuvieron amplio desarrollo desde el inicio de la pandemia.

La presidente de Mueba, Verónica Gil, aseguró que la nota tiene el apoyo de 200 firmas, incluidos “músicos y ciudadanos comunes” que les brindaron apoyo explícito. “Vamos con un pedido concreto: la puesta en práctica de la ordenanza 2231/2011, que crea y regula un circuito de música en vivo en espacios del municipio”, explicó.

Dijo que las pocas iniciativas que hubo hasta ahora en ese sentido, así como los espacios de trabajo para los músicos cuando se abrió la actividad, “fueron exclusivamente iniciativas privadas”. Gil dijo que la situación de los músicos es muy grave y la mayoría no puede vivir de su trabajo.

Señaló que el municipio lo único que hizo por el sector fue repartirles módulos alimentarios al inicio de la pandemia y organizar una presentación colectiva en la escuela La Llave el último 22 de noviembre para el día de la música, “que no se volvió a repetir”.

La dirigente señaló que el propósito de Mueba no es solo abrir opciones laborales para sus miembros sino “lograr que los barilochenses puedan conocer la variedad y la calidad de la música que se produce en la ciudad”. Señaló que el Estado tiene un rol fundamental en ese sentido, porque “si no las oportunidades no son para todos. Uno está obligado a tomarse una cerveza o comerse una pizza para disfrutar de músicos locales. Y no todos pueden”.

Gil dijo que el municipio cuenta con la escuela La Llave y también con el Scum, la sala de prensa del Centro Cívico, gimnasios y otros espacios que podrían albergar espectáculos musicales.

También propuso que el circuito se extienda a salones barriales y centros comunitarios. Dijo que solo buscan exponer su situación y no tienen ánimo de confrontar.

“Lo que esperamos es que nos convoquen, para sentarnos a pensar juntos qué podemos hacer”, afirmó. Reconoció que la provincia sí organizó ciclos y propuestas en los últimos meses para difundir a los músicos rionegrinos, pero Mueba espera una respuesta del municipio, porque “existe una ordenanza y hay que activarla lo más pronto posible”.

Recordó que una de las impulsoras de esa norma fue la actual gobernadora Arabela Carreras. Insistió en que la actividad musical “está totalmente frenada, es la primera fuente de trabajo para mucha gente y hacen falta iniciativas para sostenerla en esta situación”.

Hacia el final de la nota presentada al municipio, desde Mueba se preguntan también por el presupuesto destinado a Cultura. “Si existe queremos saber cuánto es, porque no lo vemos en ningún lado”, dijo Gil.