La cuarentena en el país se extenderá hasta el 7 de junio

El presidente Alberto Fernández anunció una nueva prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio y explicó cómo será la modalidad a partir del próximo lunes en todo el país.

En ese sentido señaló que el aislamiento "se extenderá hasta el 7 de junio inclusive".

Al hablar de los aumentos de casos, Fernández señaló que "no debe alarmarnos" ya que "es parte de lo que esperamos que ocurra".

"No tenemos que perder la calma", sostuvo el mandatario al dar una rueda de prensa en la residencia de Olivos, acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"Los últimos serán los primeros, de ellos vamos a ocuparnos más que de nadie, porque son los que más necesitan nuestro auxilio", añadió.

En otra parte de su intervención, el presidente pidió que se deje de "sembrar" angustia en la población: "Dejen de sembrar angustia (...) Angustiante es que no te cuiden que el Estado diga 'acá no pasa nada'".

"Me llama mucho la atención la idea de muchos medios de la angustia de la cuarentena. ¿Es angustiante salvarse? Angustiante es enfermarse; no salvarse. Angustiante es que el Estado te abandone; eso es angustiante, que el Estado no esté presente", expresó el mandatario un tanto enojado.

En esa misma línea sostuvo que la cuarentena "va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estén sanos y no se mueran".

El mandatario, además, señaló que Argentina "es uno de los países que más preservó el empleo" en medio de la pandemia.

"Somos peronistas, lo que más nos interesa es que se produzca pero más nos interesa la salud de la gente. Un poco de paciencia, vamos a tratar de llegar con más ayuda", dijo en la conferencia de prensa en Olivos.

Exceptuados deberán gestionar nuevos permisos

Las personas exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus deberán volver a gestionar el permiso para poder circular, de acuerdo con lo anunciado por el presidente.

El mandatario anticipó que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brindará los detalles de esa medida, que comprende la caducidad automática de los permisos vigentes hasta el momento y su nueva gestión a través de la aplicación Cuidar.

"Todos los que tienen la autorización hoy, sepan que ha caducado", aseveró el mandatario.