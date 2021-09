“Energéticos” reclamos electorales

En estos tiempos, nos ponemos en modo campaña y en submodo Neuquén. Es cuando desde las máximas autoridades y referentes del partido provincial comienzan a brotar con reclamos contra “el avasallante gobierno nacional que pretende quedarse con nuestras riquezas naturales”. Hoy Vaca Muerta.

Genuino y fuera de procesos de comicios, podemos remontarnos al histórico “no al caño” de Don Felipe y que ha devenido en las recientes quejas al proyecto de ley de promociones hidrocarburíferas y a reclamos por regalías hidroeléctricas mal liquidadas a la provincia.

Ahora en elecciones se rasgan sus vestiduras en el MPN a ver quién es más neuquino o neuqueniano, aparecen los ultras defensores de Neuquén luego de haber entregado sumisamente todo en el Congreso durante estos últimos años. Y que además apoyaban este proyecto de ley hasta hace pocos días a pesar de que “las provincias no vamos a tener participación en la evaluación, la discusión, en los niveles de inversión, y en la aprobación y control de esas inversiones. Y eso, claramente viola las libertades que tenemos las regiones en la administración de nuestros recursos”, según admiten.

El Secretario de Energía de Neuquén comentó: “La ley no debería avasallar facultades y derechos de las provincias”.

¡¿Cómo?! No es que no debería, es que no debe. Es más, ni siquiera corresponde mendigar una participación en la comisión. Es el gobierno nacional quien no tiene que participar más allá de fijar la política nacional energética y el Congreso fijar las pautas, obligaciones y beneficios en caso que prospere este innecesario proyecto.

Se suma a las quejas, por la longitud del proyecto, Jorge Sapag, máximo referente del MPN, quien siendo gobernador de la provincia aplaudía el decreto 1.277 en 2012 sancionado por Cristina que otorgó al triunvirato de Kiciloff, Cameron y Acosta la total potestad de manejar el gas y el petróleo neuquino durante aquella época. Al menos ahora pretenden poner un veedor de las provincias junto a los 15 representantes del gobierno nacional digitados por la Cámpora como ocurre en YPF y la Secretaría de Energía de Nación.

Ha surgido un juego de las escondidas a lo Pimpinela: “…que me dijiste… que me mostraste… que me lo contaste, pero no lo enviaste…”. Patéticas idas y vueltas y acusaciones cruzadas. Fulbito para la tribuna. “Claramente es un proyecto de ley del gobierno de Alberto y Cristina, quien va a hacer público el proyecto, no es este secretario sino el Presidente y la Vicepresidenta, y luego se dará el debate en el Congreso”, sostuvo Martínez. ¿Pasarán dos años más como ha ocurrido desde el primer anuncio? Extraño en algo tan sencillo hoy en día como postear un link, y resuelto. Ofrecer el proyecto y que todos los interesados se sumen, opinen, aporten y luego sancionará el Congreso.

También en estas épocas pseudo-confrontativas, el gobernador Omar Gutiérrez aseguró que van a reclamar a Nación por diferencia de regalías hidroeléctricas por las seis represas por casi 900 millones de pesos. Sobre lo cual el gobierno provincial ya había sido advertido y aconsejado al respecto hace más de un año (2).

Ojalá este ímpetu proactivo, defensivo y soberano, lo pusieran durante el resto de la gestión. Salvo algunas escaramuzas referidas al ambiente de Vaca Muerta (1), los legisladores del MPN han aprobado sumisamente cuánto proyecto le pone el kirchnerismo en sus narices por más contrarios a los intereses de la provincia de Neuquén éstos sean.

Esta es una buena oportunidad para que cambien los resultados electorales y evitar que luego de los comicios vuelvan las entregas y arreglos detrás de las puertas palaciegas.

* Diputado Nacional de Neuquén por Juntos por el Cambio

