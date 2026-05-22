Neuquén y Río Negro dijeron presente en el programa de AmCham Argentina en Estados Unidos, con foco en el desarrollo energético

En el marco de su programa de Energía, AmCham Argentina (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el país) en conjunto con el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), viajó a las ciudades estadounidenses de Austin y Houston, junto a líderes corporativos y funcionarios públicos.

La comitiva participó de encuentros y visitas a instituciones clave del ecosistema energético, donde se abordaron temas vinculados al desarrollo de infraestructura energética y logística, la innovación aplicada al sector, el rol del gas natural y el GNL en el abastecimiento global, la confiabilidad de los sistemas energéticos frente al crecimiento de la demanda y los desafíos de competitividad en el contexto internacional, entre otros.

Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, sostuvo: “Tenemos un potencial enorme en materia energética para dinamizar la economía y posicionarnos en los mercados internacionales y flujos de inversión globales. Gracias a la paulatina estabilidad macroeconómica, el foco deberá estar instalado en concretar este potencial a través de un desarrollo federal eficiente”.

Además, sumó: “En la Cámara generamos este tipo de iniciativas porque creemos que el intercambio de conocimientos y experiencias potencia el crecimiento del sector, promueve inversiones y construye una agenda estratégica de largo plazo”.

La agenda completa

La agenda de actividades comenzó el lunes 18 en Austin con la presentación institucional de AmCham Argentina, a cargo de su CEO, Alejandro Díaz, y del IAPG por parte de Martín Kaindl, su director de Relaciones Institucionales y Administración.

Ese mismo día, la delegación mantuvo dos encuentros: uno con representantes del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo del estado de Texas, centrado en liderazgo energético, desarrollo de infraestructura y competitividad; y otro en la University of Texas at Austin, enfocado en innovación, transferencia tecnológica, confiabilidad del sistema energético y articulación entre universidad, sector privado y gobierno.

Durante el martes 19 las reuniones se centraron en temas de regulación, sustentabilidad y planificación, en las instituciones Railroad Commission of Texas, Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) y ERCOT, operador del sistema eléctrico texano.

El miércoles 20 la delegación continuó el cronograma de actividades en Houston con un encuentro en la Alcaldía de la ciudad con referentes de las áreas de Desarrollo Económico y Planificación Urbana. Además, la jornada incluyó visitas a JPMorgan Chase y Shell, donde se abordaron temas vinculados al financiamiento de proyectos, la competitividad del sector y el escenario energético internacional.

El encuentro puso foco en inversiones, infraestructura y desarrollo energético. Foto gentileza.

La agenda del jueves 21 comenzó con una mañana de exposiciones y espacios de intercambio en el Baker Institute de Rice University, junto a representantes de la casa de estudios y especialistas del sector energético. Más tarde, la delegación almorzó con la Cónsul General en Houston, Vanina Yanino, y visitó Port Houston y las oficinas de BP, con foco en debatir sobre infraestructura logística y portuaria, exportaciones, el potencial del GNL y perspectivas del mercado energético global y de América Latina.

Finalmente, el hoy, la delegación realizó una visita institucional a Chevron, que incluyó un recorrido técnico por sus instalaciones y presentaciones sobre la operación de la compañía en Argentina. A su vez, Sebastián Borgarello, Vice President y Global Head of Energy Consulting de S&P Global, presentó un análisis centrado en el contexto global y de Estados Unidos, las oportunidades y riesgos que presenta Argentina para el mercado y las condiciones necesarias para consolidar al país en el radar de los inversores internacionales.

Entre los participantes de sector público participaron: Agustín Coto, senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego; Enzo Fullone, senador nacional por la provincia de Río Negro; Francisco Azumendi, asesor en la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación; Hipólito Salvatori, secretario de Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la Provincia del Neuquén; Ian Vignale, secretario ejecutivo de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; Ignacio Lupión, ministro de Producción y Minería del Gobierno de la Provincia de Salta; Juan José Rivera, secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Provincia del Chubut; Juan José Sundblad, director nacional de Elaboración de Normativa Estratégica de la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia de la Nación; Julieta Corroza, senadora nacional por la Provincia del Neuquén; Manuel López González, jefe de Gabinete del Ministerio de Energía y Ambiente del Gobierno de la Provincia de Mendoza; Marcelo Bañez, gerente de Atención de Agentes en CAMMESA; Martín Culatto, director nacional de Operaciones y Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad de la Nación; Rodrigo Buteler, intendente de la Municipalidad de Cipoletti; y Roxana Fernández, intendenta de la Municipalidad de Sierra Grande.

Desde AmCham Argentina destacaron la importancia de impulsar espacios de intercambio bilateral que contribuyan al aprovechamiento del potencial energético argentino como dinamizador de la economía, la competitividad y el desarrollo federal.