Emisiones de metano: Neuquén monitorea pozos hidrocarburíferos inactivos junto a una universidad canadiense

El relevamiento se realizó entre el 13 de marzo y el 23 de abril. Foto: gentileza.

La subsecretaría de Hidrocarburos, que depende del ministerio de Energía de la Provincia del Neuquén, anunció que se llevó adelante una campaña de monitoreo de emisiones de metano (CH₄) en 124 pozos inactivos y abandonados que se encuentran distribuidos en 64 áreas hidrocarburíferas. El objetivo de la detección de metano es evaluar la integridad mecánica de estos pozos y constituir una herramienta de fiscalización del Estado provincial sobre las obligaciones de los operadores.

La iniciativa forma parte de un estudio científico del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-IMEO, por sus siglas en inglés), y se desarrolló en conjunto con la Universidad McGill de Canadá.

El relevamiento se realizó entre el 13 de marzo y el 23 de abril, con la participación conjunta de equipos técnicos del organismo provincial y del equipo de la universidad, que estuvo integrado por estudiantes de maestría y grado de ingeniería civil bajo la dirección de la profesora Mary Kang.

La detección de emisiones de metano en pozos inactivos y abandonados es una herramienta de fiscalización técnica del Estado, recordó la Provincia en un comunicado. Cuando un pozo emite CH₄ por encima de los niveles de referencia atmosférica, significa que sus elementos de sello -cemento de abandono, válvulas y cabeza de pozo- no están cumpliendo su función de confinamiento de fluidos, lo que constituye un riesgo ambiental y de seguridad.

«Campañas de medición directa como esta son fundamentales para mejorar nuestra comprensión de las emisiones de metano provenientes de pozos inactivos y abandonados, y para transformar la ambición en materia de metano en acciones concretas». Andreea Calcan, oficial a cargo de UNEP-IMEO.

A partir de los resultados que se obtengan del estudio, la subsecretaría de Hidrocarburos busca identificar cuáles son los pozos que presentan deficiencias respecto a su integridad mecánica y priorizar acciones de fiscalización, orientando las intervenciones de control hacia los operadores con mayor riesgo de incumplimiento de sus obligaciones postoperativas. Asimismo, los datos aportan fundamentos técnicos para requerimientos de intervención o remediación sobre pozos abandonados con pérdida de integridad.

«Campañas de medición directa como esta son fundamentales para mejorar nuestra comprensión de las emisiones de metano provenientes de pozos inactivos y abandonados, y para transformar la ambición en materia de metano en acciones concretas», explicó la oficial a cargo de UNEP-IMEO, Andreea Calcan.

Respecto a la utilidad de la información recolectada, señaló: «Los datos generados a través de esta colaboración contribuirán a construir un entendimiento más claro de estas fuentes de emisión y respaldarán la toma de decisiones específicas por parte del gobierno provincial, los operadores y la comunidad internacional en general».

La campaña también permitirá establecer una línea de base de emisiones fugitivas provenientes de pozos no productores en Neuquén, para contribuir a la cuantificación del inventario provincial de gases de efecto invernadero, así como al seguimiento de compromisos ambientales.

Los resultados serán analizados por la Universidad McGill y compartidos con la subsecretaría de Hidrocarburos. Posteriormente, serán publicados en una revista científica revisada por pares y compartidos en la plataforma “Eye On Methane Data Platform” del UNEP IMEO.

El Gobierno de Neuquén expresó que la medida reafirma su compromiso con el monitoreo sistemático de la integridad mecánica de pozos inactivos y abandonados, como parte de sus obligaciones en tanto autoridad de aplicación de la Ley Nacional 17.319 y de la Ley Provincial 2453. La medición de emisiones fugitivas refuerza la función fiscalizadora del Estado sobre las obligaciones postoperativas de los operadores, en un contexto de creciente atención internacional sobre la gestión del metano a lo largo de la cadena de valor de los hidrocarburos.