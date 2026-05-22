Puma Energy inauguró en Córdoba la estación de servicio más grande del país

La nueva estación de Puma Energy refuerza la expansión de la compañía con infraestructura de gran escala, tecnología y servicios de última generación. Foto gentileza.

Puma Energy, la empresa líder en el mercado global de energía, inauguró en Córdoba la estación de servicio más grande de su red, ubicada sobre la ruta 36 en la localidad de Elena, con una superficie total de 3,5 hectáreas y una prestación de servicios integral que incluye la provisión de combustibles líquidos, GNC, gastronomía, ámbito de coworking y servicios integrales para los clientes.

Esta importante estación de servicio es un proyecto impulsado por la Cooperativa Agrícola de Elena y refleja el compromiso de Puma Energy con el desarrollo y la innovación en la región.

El nuevo complejo se destaca por su magnitud y avanzada tecnología, desarrollado sobre una superficie aproximada de 3,5 hectáreas. Cuenta con más de 6000 metros cuadrados de cemento alisado y más de 3800 metros cuadrados de adoquines, ofreciendo un espacio moderno y funcional para todos los usuarios.

El edificio principal, de dos plantas, alberga en la planta baja a SUPER 7, un Dean & Dennys y zona de coworking, oficinas y una hermosa terraza, sumando otros 1000 m². Además, la estación cuenta con otro espacio de 400 m² destinado a servicios para los clientes con vestuario, duchas y áreas de descanso.

Así es la nueva estación de servicio de Puma Energy en Córdoba, la más grande de Argentina. Fotos gentileza.

La estación posee una imponente playa zona de carga que posee una modernainfraestructura de 1150 m², distribuida en 9 islas de carga y un paso:

4 islas de combustibles líquidos con surtidores óctuples para vehículos livianos

3 islas de GNC (2 para vehículos livianos y 1 para pesados)

2 islas de gasoil para pesados con surtidores de alto caudal

Todas las islas están equipadas con pantallas LED tanto en las cenefas (101 paneles) como en las punteras, mejorando la visibilidad y la comunicación.

El predio ofrece además un amplio estacionamiento para camiones y motorhomes con servicios de energía eléctrica y agua corriente, vestuarios y área de descanso. También cuenta con un espacio para mascotas, una plaza de recreación para niños y un sistema automático de riego con doce zonas sectorizadas que incorporan sensores de viento y humedad.

Este proyecto representa un paso significativo en la expansión de Puma Energy, reafirmando su compromiso con el servicio de calidad, la innovación tecnológica y la excelencia en sus productos.

La nueva estación de Puma Energy refuerza la expansión de la compañía con infraestructura de gran escala, tecnología y servicios de última generación. Foto gentileza.

“La nueva estación de Córdoba es motivo de orgullo para Puma Energy por su dimensión, por la calidad de todos sus servicios, tanto en lo que hace a las prestaciones para los vehículos y camiones

como también para la atención de los viajeros y choferes, con gastronomía de primer nivel, espacio de coworking equipados con tecnología y todo lo que se requiere para una experiencia de excelencia y calidad”, destacó Santiago Zubizarreta, Head de Retail de Puma Energy.

De esta forma, Puma Energy refuerza el compromiso con sus clientes ofreciendo la más alta calidad en sus combustibles y buscando la mejora continua de sus estaciones de servicio incorporando infraestructuras, tecnología y servicios atractivos que responden a las necesidades de los clientes.