Andreani inauguró una nueva planta en Neuquén para abastecer el desarrollo de Vaca Muerta

La plataforma integral de servicios logísticos Andreani inauguró una nueva planta de 3.000 m² en Neuquén Capital. La obra forma parte de su plan de inversión en infraestructura para ganar protagonismo en el desarrollo de Vaca Muerta, y afrontar la demanda logística de la creciente industria nacional de los hidrocarburos.

La nueva planta de Andreani está ubicada sobre la Ruta de Circunvalación Neuquén–Plottier, en el km. 1.458 y fue diseñada específicamente para el movimiento de grandes volúmenes, triplicando la capacidad de almacenamiento que tenía la compañía anteriormente en la región. En paralelo, Andreani continuará operando el depósito existente sobre la misma traza, a 700 metros de distancia.

La empresa de alcance nacional aseguró que la instalación le permitirá impulsar la oferta de servicios fundamentales para las operaciones en Vaca Muerta, entre los que destacó:

Almacén de última milla (WH), orientado al almacenamiento, preparación y entrega de productos en modalidad same day y next day para operaciones en la cuenca.

Hub de recepción de proveedores, que permite recibir mercadería de la industria, consolidar cargas y distribuirlas hacia yacimientos y operaciones.

Servicios on call y de última milla en yacimiento, destinados al movimiento de equipos, insumos y componentes críticos dentro de las áreas operativas.

Servicio de paquetería, enfocado en el envío de materiales no estratégicos hacia las operaciones de Vaca Muerta.

El Gerente de Energía y Minería de Andreani, Gonzalo Cicilio, explicó: «En operaciones como Vaca Muerta, la eficiencia no se logra solo moviendo materiales, sino gestionándolos con inteligencia. La trazabilidad en tiempo real, apoyada en tecnología y procesos integrados, nos permite optimizar inventarios, reducir tiempos muertos y generar ahorros concretos para la industria».

Las expectativas de Andreani en la cuenca neuquina

Frente a un rubro que está en ritmo constante y donde cada hora de inactividad puede implicar pérdidas económicas, Andreani anunció que incorporó unidades específicas para la industria. Estas incluyen chasis y semirremolques diseñados para Vaca Muerta, además de servicios especializados para el traslado de componentes sobredimensionados, válvulas de gran porte y equipos de pulling, para garantizar que la maquinaria llegue al pozo en el momento exacto.

La compañía también aseguró que este tipo de soluciones impactan positivamente sobre las PYMES proveedoras de servicios, que en muchas ocasiones no cuentan con la escala necesaria pata montar su propia estructura logística en la región. Por eso es que establecer depósitos estratégicos y una red de distribución compartida les permitirá acceder a estándares de alta eficiencia y competir en igualdad de condiciones.

«Pensada con una mirada de largo plazo, esta inversión busca sentar las bases de una logística preparada para el próximo salto productivo de Vaca Muerta, donde la anticipación, la integración de procesos y la eficiencia serán claves para sostener el crecimiento» indicó la empresa en un comunicado.