Cuáles son las petroleras que impulsaron el récord histórico del 2025

Argentina cerró el 2025 con una frutilla del postre, porque la producción de petróleo alcanzó un triple récord histórico en diciembre: Vaca Muerta llegó a un hito, que impulsó a la principal provincia productora que es Neuquén y que, a su vez, llevó a la mayor producción que ha tenido el sector petrolero argentino en sus más de 100 años de actividad. En este artículo analizaremos cuáles son las operadoras que más producción concentraron y que permitieron llegar a un diciembre dorado.

Antes que nada, como se indicó la producción de Vaca Muerta es la que está liderando todo el sector, y es en términos globales no solo la única que crece, sino que lo hace a tasas chinas.

En diciembre los desarrollos de Vaca Muerta aportaron 589.200 barriles de petróleo por día, marcando un incremento del 2,2% mensual y del 31% interanual. Para graficar el peso del shale oil, dos de cada tres barriles que se extraen en el país provienen de las áreas de Vaca Muerta.

Esta auge del shale impulsó claramente la producción de Neuquén, que llegó a los 601.273 barriles por día, es decir casi el 70% de toda la producción del país salió en diciembre de esta pequeña provincia.

Y justamente, el total de la producción argentina se vio favorecido por ese impulso, llegando a la marca más alta desde que en 1907 brotó por primera vez petróleo en Comodoro Rivadavia: 868.712 barriles de petróleo por día.

Cinco empresas concentraron el 76% de la producción

El récord histórico del petróleo de Argentina fue producto del trabajo de las 40 petroleras que operan campos grandes y chicos en todas las cuencas del país. Pero de ese total, cinco empresas concentran el 76% de los barriles extraídos, lideradas por YPF que prácticamente extrae la mitad.

Partiendo de un análisis por el criterio de operador, es decir de la empresa encargada de traer los barriles a superficie sin discriminar ni sus socios, ni su porcentaje de participación, la petrolera de bandera YPF es la gran hacedora del sector, y en diciembre no solo extrajo en promedio 389.530 barriles por día, sino que ese volumen representó el 44,83% de toda la producción del país.

Bajo el mismo criterio de operador, Pan American Energy (PAE) fue la segunda, con un total de 105.465 barriles de petróleo por día, que equivalen al 12,17% de toda la producción argentina.

Vista Energy escaló hasta la tercera posición como operadora -y sube a la segunda en criterio propietario- con 69.662 barriles por día que representan el 8% del total del país.

Vaca Muerta fue el motor que traccionó el incremento.

Pluspetrol, con su nueva rama de Cuenca Neuquina por la cual opera las áreas que le compró a ExxonMobil se ubicó como la cuarta operadora con 62.557 barriles por día (7,2%). Cerrando el podio Shell, con 32.599 barriles por día (3,75%).

Esta visión de las petroleras líderes como operadoras se desprende de los registros oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, pero difiere de la visión por propietarios, es decir la cantidad de barriles que le corresponden a cada empresa, incluso a las que solo son socias capitalistas.

Bajo este segundo criterio, YPF mantiene el liderazgo, Vista es la segunda empresa con más producción de petróleo, seguida por PAE. En tanto que Shell se mantiene en el quinto puesto y es Chevron la que ingresa al podio en el cuarto lugar y aspirando a subir (está sexta como operadora) gracias al 50% que le corresponde de la principal área del país: Loma Campana.

Un dato no menor en el auge productivo que alcanzó Argentina es que se trató del año en el que YPF salió casi por completo del convencional, pasando de operar 11.792 pozos activos en diciembre de 2024 a solo 5.515 el mes pasado.

Pese a quedarse con menos de la mitad de pozos activos, YPF centalizó su apuesta en Vaca Muerta, en donde puede verse que también hacen foco las demás empresas del podio.

Argentina en el podio de Latinoamérica

Los 858.712 barriles por día generados son un número importante, pues le permitió a Argentina escalar dos posiciones en el podio de los principales países productores de petróleo de América Latina y ubicarse en el cuarto lugar.

En detalle, el primer puesto lo tiene con holgura Brasil, que gracias al Presalt logró en diciembre una producción promedio de 4.050.000 barriles por día.

El segundo país productor es México, con 1.615.000 barriles de petróleo por día, seguido por el jugador más reciente de todos: Guyana y los 900.000 barriles por día que aportó su desarrollo offshore.

Argentina se ubica justo allí, en el cuarto lugar con los 868.712 barriles del mes pasado, desplazando a Venezuela que promedió 830.000 barriles por día justo antes de su intervención. En el caso de Venezuela, vale una aclaración que es la producción oficialmente declarada es mayor, del orden de 1,2 millones de barriles pero que no coincide con los datos ni de consultoras, ni de despachos.

En tanto que Colombia decantó en el quinto lugar a nivel latinoamericano, con una producción en diciembre de 735.000 barriles por día que muestra el declino que experimentan sus principales campos.