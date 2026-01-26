Talento neuquino: crearon una IA que colaborará con YPF y quieren darse a conocer en el mundo

Una pareja de profesionales de Neuquén se dio a conocer en todo el país gracias a TIWI, un sistema de IA (Inteligencia Artificial) que fue pensado en un inicio para garantizar la seguridad para el hogar, y que ahora les permitirá trabajar con YPF, además de recibir llamados de otras empresas en Vaca Muerta. Su empresa, Init Lab, está buscando desarrolladores para afrontar los desafíos venideros.

Init Lab es una empresa familiar dedicada al desarrollo de soluciones de IA. Fue fundada por la pareja de profesionales Exequiel Wiedermann y Soledad Addati. «Exequiel es el cerebro, es analista en sistemas, y yo me encargo de todo lo que es la parte administrativa y comercial» explicó Soledad.

El año pasado, fueron noticia en la región después que su sistema TIWI ganara la Hackaton de YPF, un concurso del que participaron nada menos que 60 empresas de todo el mundo. La hazaña les permitió obtener un mayor reconocimiento a nivel nacional, abriéndoles las puertas para recibir ofertas de todo el país.

«Recibimos consultas de otras empresas de Buenos Aires o de otras zonas, que nos están contactando para hacer una sinergia o algún tipo de asociativismo para que ellos puedan empezar a comercializar nuestro producto» reveló.

Actualmente, TIWI está en proceso de implementación en la Refinería La Plata de YPF (provincia de Buenos Aires), cuya tarea será monitorear los tanques de hidrocarburos mediante cámaras térmicas y sensores, para detectar posibles acumulaciones de lodo. De esta manera, la operadora de bandera podrá tener mayor información para trabajar de manera más eficiente en el mantenimiento preventivo.

«Lo que intentamos demostrar es que en el interior de Argentina también hay buenas soluciones y buenos cerebros que tienen ideas innovadoras» aseguró.

Una IA que garantiza seguridad

TIWI comenzó como una conversación de sobremesa, en la que Exequiel y Soledad se plantearon que podría ofrecer su empresa que no se encontrara en aquel entonces en el mercado. Comenzó como un asistente virtual, pero con el tiempo su invención pasó a convertirse un sistema de seguridad para el hogar.

«Se estaba viviendo una época de bastante crecimiento de la inseguridad acá en Neuquén, entonces dijimos ¿Qué podríamos hacer como para resolverlo?, entonces se nos había ocurrido que TIWI detectara cuando te están violentando una puerta o están saltando un paredón» recordó.

Sin embargo, comenzaron a notar que su invento tenía un potencial bastante más amplio, y que se podía aplicar a distintos entornos. Así fue como se empezó a aplicar para el monitoreo de edificios como clínicas o supermercados, hasta finalmente llegar al sector petrolero.

«(TIWI) tiene capacidad de autoaprendizaje. Es decir, que uno le empieza a dar una enseñanza básica y continuamente sigue aprendiendo y mejorándose. No necesita a una persona que esté atrás haciendo las correcciones» explicó.



Los desafíos venideros para Init Lab

Se espera un gran 2026 para Init Lab, quienes seguirán enfocados principalmente en el trabajo con YPF. «A este proyecto le damos sudor y lágrimas, porque sabemos que es algo demasiado grande que podría ser muy bueno para nosotros como empresa», recalcó.

Por otro lado, se seguirán presentando en distintas empresas no solo del país, sino del mundo. «Si todo sale bien, también intentaremos participar en el OTC (Offshore Technology Conference) que se hace en Houston (EE. UU.) todos los años» indicó.

Buscan desarrolladores para ampliar su equipo

De cara los desafíos venideros, Init Lab anunció la búsqueda de empleados para expandir su empresa. Necesitan cuatro desarrolladores: dos junior, con menos requisitos de experiencia, y dos senior con mínimo cuatro o cinco años de experiencia en distintas herramientas.

«Nuestra idea es tener algo sumamente atractivo para el empleado, para que se quiera sumar, formar parte, y comprometerse con el equipo. Entonces estamos organizándolo y haciéndolo bien pausado, organizado y estructurado» explicó.

Para quien esté interesado en sumarse al equipo o conozca a alguien que busca trabajo, puede contactarse con ellos mediante su correo: talent@init-lab.com.ar.