Andreani renueva su Plataforma Logística Social para potenciar el impacto de las organizaciones sociales

La empresa acompaña a más de 200.000 PyMEs y emprendedores y a más de 2.500 empresas en todo el país, brindando soluciones logísticas integrales para personas y organizaciones. Foto gentileza.

Andreani anuncia el relanzamiento de su Plataforma de Logística Social, que incorpora un diseño más moderno, accesible e intuitivo, pensado para optimizar la experiencia de navegación y facilitar la gestión de envíos. De esta manera, las organizaciones podrán acceder de forma más simple a los recursos y herramientas que ofrece el programa, mejorando la eficiencia de sus operaciones y potenciando su capacidad de llegar a más personas.

“Con el relanzamiento, queremos que cada vez más organizaciones accedan a herramientas logísticas que les permitan crecer y maximizar su impacto. Este año buscamos, además, sumar más iniciativas vinculadas a emprendimientos productivos de base social, ampliando el alcance de la plataforma hacia proyectos que generen desarrollo económico y oportunidades sostenibles.”, añadió Castiglioni.

Entre las principales novedades, la plataforma incorpora una navegación más simple, clara e intuitiva, diseñada para mejorar la experiencia del usuario y facilitar el acceso a la información clave. Además, suma nuevos tutoriales y guías paso a paso que acompañan a las organizaciones durante todo el proceso de gestión de envíos, brindando herramientas prácticas para optimizar el uso de la plataforma.

Esta actualización también incluye datos renovados sobre el impacto y alcance de la plataforma, permitiendo conocer sus resultados de manera más transparente y accesible. Asimismo, se incorpora un espacio especialmente dedicado a visibilizar las alianzas estratégicas que Andreani impulsa junto a organizaciones, fundaciones y otros actores del ecosistema social, destacando el valor del trabajo colaborativo para generar un impacto positivo en las comunidades.

Desde su creación, la iniciativa de Logística Social de Andreani busca poner la capacidad logística de la compañía al servicio de organizaciones que trabajan en proyectos vinculados a la educación, la salud, la equidad social, el ambiente y la generación de ingresos, entre otras. A través de la plataforma, las organizaciones pueden acceder a soluciones logísticas que les permiten trasladar recursos, donaciones e insumos de manera más eficiente en todo el territorio nacional.

Andreani nació hace 81 años en Casilda como una PyME familiar. Gracias a una fuerte inversión sostenida en tecnología, infraestructura y desarrollo de talento, hoy es la plataforma integral de servicios logísticos líder del país, con operación nacional y alcance cross border a través de servicios de courier y carga internacional.

Su especialización abarca la distribución física de paquetes y productos (tarjetas de crédito, medicamentos, dispositivos móviles, herramientas), la gestión de almacenes para integrar cadenas de producción y abastecimiento, y la logística especializada para sectores estratégicos como salud, e-commerce, telecomunicaciones, financiero, energía, minería y Oil & Gas.

Resultados 2025 | Andreani Logística Social

● $460 millones invertidos en proyectos sociales y ambientales

● 113 organizaciones acompañadas en todo el país

● +1,3 millones de personas beneficiadas

Con este relanzamiento, Andreani busca seguir fortaleciendo una red de colaboración cada vez más amplia, acercando soluciones logísticas que permitan a más organizaciones crecer, ampliar su alcance y generar un impacto sostenible en las comunidades. La plataforma está accesible en https://logisticasocial.andreani.com/