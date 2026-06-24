Más GNL para el invierno: Argentina refuerza el abastecimiento con la compra de nuevos buques 

Los nuevos buques se suman a la estrategia de abastecimiento diseñada para garantizar la disponibilidad de gas durante el tramo más exigente del invierno. Foto gentileza.

El Gobierno Nacional continúa con su esquema de abastecimiento energético para el invierno con la incorporación de nuevos cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL). A través de Enarsa, el país avanza con la compra de buques que permitirán sumar volúmenes de gas al sistema durante las próximas semanas, en un contexto marcado por el aumento estacional de la demanda.

Las nuevas adquisiciones formarán parte de la planificación prevista para julio y agosto, meses que históricamente registran los mayores niveles de consumo debido a las bajas temperaturas. El objetivo es complementar la oferta local y asegurar la disponibilidad de gas para hogares, industrias y centrales eléctricas.

La compra de cargamentos se suma a otras operaciones realizadas durante las últimas semanas por Energía Argentina, que viene coordinando el abastecimiento para atravesar el período de mayor exigencia del sistema energético nacional.

Los buques transportan gas natural licuado que posteriormente es descargado y regasificado para su incorporación a la red de transporte. De esta manera, el combustible importado se integra al sistema y contribuye a cubrir los picos de demanda que se producen durante el invierno.

Según informaron desde ENARSA, ya se envió la quinta solicitud de propuesta del año. Se solicitaron propuestas para 7 fechas, de las que se seleccionarán las que demande el mercado.La compañía invitó a participar a 39 empresas precalificadas, quienes podían presentar sus ofertas hasta hoy.

El proceso licitatorio de GNL fue transmitido en vivo por el canal de YouTube de Energía Argentina https://www.youtube.com/@energiaargentina3504/streams.

Si bien la producción de gas en Argentina mantiene una tendencia de crecimiento impulsada principalmente por Vaca Muerta, el incremento del consumo durante los meses más fríos obliga a complementar la oferta con importaciones estratégicas. Esta combinación entre producción local y GNL importado forma parte del esquema habitual utilizado para garantizar el abastecimiento.

Las nuevas compras se producen mientras continúan las acciones de comercialización y asignación de volúmenes destinadas a distribuidoras, generadoras eléctricas, industrias y otros actores del mercado. El propósito es asegurar que los recursos disponibles lleguen a los distintos segmentos de la demanda en el momento de mayor necesidad.

En el sector energético destacan que la planificación anticipada permite reducir riesgos operativos durante el invierno y brindar mayor previsibilidad al sistema. Por esa razón, las adquisiciones de GNL suelen definirse con varias semanas de anticipación respecto de las fechas de consumo.

Las previsiones para las próximas semanas mantienen la atención puesta en la evolución de las temperaturas y en el comportamiento de la demanda. Julio aparece nuevamente como uno de los períodos más sensibles para la operación del sistema gasífero nacional.

En este escenario, los nuevos cargamentos buscan fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventuales picos de consumo y garantizar la disponibilidad de energía para los usuarios residenciales, considerados prioritarios dentro del esquema de abastecimiento.

Con la llegada de más buques de GNL, Argentina apunta a la combinación de producción nacional e importaciones para reforzar la oferta disponible y acompañar el crecimiento de la demanda previsto para las próximas semanas.