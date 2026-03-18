Apuesta por el litio: Rio Tinto invertirá USD 4.000 millones en Argentina

La directora general de Rio Tinto Litio, Barbara Fochtman, afirmó que la empresa invertirá un total de 4.000 millones de dólares en el país durante los próximos tres años, entre las que se incluye la inversión en Salta por 2.500 millones. Añadió que, para la firma minera, «Argentina es la única fuente de litio que va a todo el mundo».

Para Fochtman, la magnitud de la inversión se debe a un contexto de «entusiasmo inversor», en el que los mercados «han visto la normalización de las tarifas y las reducciones de la inflación«. «Creo que (los inversores) ven resultados y ven la oportunidad del futuro», aseguró en una entrevista para Forbes Argentina.

La directora de la unidad de litio de la compañía señaló que la empresa lleva 30 años en Argentina y que esperan seguir expandiéndose. Contó que «en diciembre tuvimos una jornada profunda sobre el litio con 30 inversores en el país; la junta de Rio Tinto fue allá para hablar con funcionarios y ver nuestras instalaciones».

«Allí mostramos nuestra estrategia de alcanzar las 200 mil toneladas métricas equivalentes de carbonato de litio en 2028. Lo que está pasando en el país nos da la certeza para poder expandirnos y continuar ese crecimiento. Argentina es el corazón de nuestro negocio de litio en Rio Tinto» afirmó.

Según indicó, una de las inversiones de la compañía en el país está en el proyecto de litio Rincón, en Salta, por 2,500 millones de dólares, y añadió que tienen «otras dos expansiones en curso que completan el saldo de esos 4,000 millones».

A pesar del incentivo a las inversiones extranjeras, aseguró que Argentina debe traer estabilidad, consistencia e infraestructura. «Necesitamos energía, agua, caminos; necesitamos poder sacar el producto de Argentina. Esos son temas en los que debemos seguir trabajando».

Respecto a la mano de obra, destacó el «talento en Argentina» y que desde la empresa han exportado a personal argentino a los Estados Unidos «para ayudarnos con algunos proyectos porque creemos firmemente que el talento en ingeniería allá es muy fuerte».