Marín sobre combustibles: “No vamos a especular, estamos haciendo un acuerdo honesto con los consumidores”

Horacio Marín expuso sobre el presente y futuro de YPF, con foco en Vaca Muerta, el desarrollo del GNL y una estrategia basada en el largo plazo y la no especulación. Foto archivo.

En medio de la escalada entre Estados Unidos e Irán y la volatilidad del precio del petróleo, la industria hidrocarburífera vuelve a mirar de cerca el impacto global. En ese contexto, el CEO de YPF, Horacio Marín, buscó llevar previsibilidad: aseguró que la compañía no tomará decisiones coyunturales y sostendrá su estrategia de largo plazo.

“Yo creo que el precio actual del petróleo es algo transitorio”, afirmó, al analizar el impacto de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente. Según explicó, en una entrevista en el evento Vaca Muerta Insights que se desarrolla hoy en Neuquén, la suba responde a restricciones puntuales en la oferta global, pero no representa una tendencia estructural.

En esa línea, reforzó: “Esto es un efecto transitorio, no vamos a especular”, dejando en claro que la empresa no buscará aprovechar subas momentáneas para obtener ganancias extraordinarias. «El precio de petróleo debe ser por 30 o 60 días. Nosotros nos ubicamos unos días antes de la guerra y no aumentamos márgenes. Trasladamos el impacto real a las arcas de YPF. Es decir, lo que impacta, lo que tenemos que comprar. YPF tiene una condición buena y se traslada lo mínimo a los consumidores”, señaló.

Uno de los ejes centrales de su exposición fue la política de precios de los combustibles. Marín aseguró que YPF mantiene un criterio de equilibrio: “Estamos haciendo un acuerdo honesto y moral con los consumidores”.

Según detalló, la compañía traslada únicamente los costos reales derivados del mercado, sin incrementar márgenes. “No vamos a subir precios para ganar más en el corto plazo. Si sube, sube; si baja, baja”, explicó. El objetivo, sostuvo, es consolidar la confianza del consumidor en el largo plazo y evitar comportamientos especulativos que afecten la economía.

En materia operativa, el CEO anticipó señaló: “Para fin de año cerramos con 17 rigs”, marcando un aumento respecto a los niveles actuales. Este crecimiento estará acompañado por una mejora en la productividad, lo que permitirá elevar la producción sin necesidad de una expansión proporcional de equipos. Además, adelantó que la producción tendrá un salto importante en el segundo semestre, con un incremento significativo hacia fin de año.

LNG: “El proyecto más grande de Latinoamérica”

Uno de los anuncios más ambiciosos tiene que ver con el desarrollo de gas natural licuado (GNL). “El project final que vamos a hacer para Argentina en GNL es el más grande de México para abajo. Es muy robusto”, afirmó Marín en el evento organizado por EconoJournal y La Mañana de Neuquén. El ejecutivo destacó el fuerte interés internacional: decenas de bancos e inversores ya manifestaron intención de participar, superando ampliamente las necesidades de financiamiento.

El proyecto, además, fue diseñado para ser rentable incluso en escenarios de precios bajos, lo que refuerza su viabilidad a largo plazo. Mirando hacia adelante, Marín planteó un objetivo estratégico clave para el país: “El fin es generar que Argentina exporte en 2031 más de 30 mil millones de dólares”.

Este salto estaría impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y el proyecto de GNL, posicionando al país como un actor relevante en el mercado energético global.

A lo largo de la entrevista, el CEO dejó una idea central: YPF no modificará su rumbo por cambios coyunturales. La compañía apuesta a la eficiencia, la expansión sostenida y la construcción de confianza, tanto con inversores como con consumidores, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.