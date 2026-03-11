Impulso global al litio argentino: Río Tinto asegura US$ 1.175 millones para el proyecto Rincón en Salta 

El proyecto tiene potencial de producir carbonato de litio de grado de batería con una de las huellas de carbono más bajas de la industria. Foto gentileza Río Tinto.

El grupo empresarial multinacional del sector de la minería Rio Tinto obtuvo un paquete de financiamientode $1.175 millones de dólares de cuatro prestamistas internacionales para apoyar el desarrollo del proyecto de litio Rincón en Salta. El mismo incluye préstamos de la Corporación Financiera Internacional (CFI), BID Invest, Export Finance Australia (EFA) y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC).

Ubicado en el corazón del «triángulo del litio» en Argentina, el proyecto Rincón consiste en la extracción de salmuera mediante un campo de pozos de producción, instalaciones de procesamiento y de residuos, así como la infraestructura asociada. El proyecto utiliza la tecnología de extracción directa de litio (EDL), un proceso que favorece la conservación del agua, reduce los residuos y produce carbonato de litio de forma más consistente que otros métodos.

Rincon es un activo de gran tamaño y larga vida útil, con reservas de mineral un 60 % superiores a las estimadas al momento de la adquisición. Se espera que se ubique en el primer cuartil de la curva de costos, lo que demuestra resiliencia y capacidad para operar de forma rentable durante todo el ciclo.

Jérôme Pécresse, director ejecutivo de Aluminio y Litio de Rio Tinto, declaró: «Este paquete de financiación amplía nuestras fuentes de financiación para el proyecto Rincon y respalda la ejecución continua de nuestra cartera de proyectos de litio, respaldada por las atractivas perspectivas a largo plazo impulsadas por la transición energética. Agradecemos el firme apoyo de IFC, BID Invest, Export Finance Australia y JBIC para el avance del proyecto Rincon».

Según explicaron desde la empresa, los ingresos se utilizarán para respaldar el desarrollo del proyecto de litio Rincon, de 2.500 millones de dólares, que apunta a una capacidad anual de carbonato de litio de grado batería de aproximadamente 60.000 toneladas.

Ubicación del proyecto en la provincia de Salta. Foto gentileza Río Tinto.

Se espera que la primera producción comience en 2028, con un período de tres años para alcanzar su capacidad máxima. Se proyecta que Rincón tenga una vida útil de 40 años.

La construcción de la planta comenzó en 2025 incluyendo las obras de expansión del campamento y el desarrollo de la infraestructura del sitio. Desde la empresa aseguraron que las reformas económicas de Argentina y el nuevo Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) brindan un entorno favorable para la inversión, ofreciendo beneficios como tasas impositivas más bajas, depreciación acelerada y estabilidad regulatoria durante 30 años, protegiendo el proyecto de futuros cambios en las políticas, así como una mayor protección para los inversores.