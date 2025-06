Argentina apelará el fallo por YPF: «Responsabilidad del inútil de Kicillof», reaccionó Javier Milei

En un contundente fallo contra Argentina, la jueza de los Estados Unidos Loretta Preska ordenó al país transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes por el juicio de expropiación de 2012. La resolución causó, poco después, la reacción del presidente Javier Milei, que directamente responsabilizó por el revés judicial a Axel Kicillof, uno de los funcionarios nacionales que lideró el proceso de estatización de la petrolera.

La decisión de la magistrada conocida este lunes forma parte de la acción judicial por la que el país tiene que pagar 16.000 millones de dólares.

Como es habitual, tras la noticia, el mandatario eligió las redes sociales para pronunciarse al respecto: «UN FALLO CONTRA KICILLOF Nos acabamos de enterar que la jueza Preska falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF», comenzó en su posteo de X el jefe de Estado.

A continuación, agregó: «Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK».

Javier Milei, en su crítica, aseguró que al actual gobernador bonaerense «no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires».

Sostuvo que «al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponde para defender los intereses nacionales«.

«Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. PD: YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO!», cerró el presidente, en tono ofensivo.

Qué dice el fallo contra Argentina por las acciones de YPF

La demanda se centra en el monto que la jueza Loretta Preska determine como compensación para los fondos por los daños económicos que generó la decisión de la Argentina de expropiar el 51% de las acciones de la petrolera en 2012, que en ese momento estaban en manos de la española Repsol.

El experto en deuda soberana Sebastián Maril difundió en las redes sociales el extracto en el que la jueza Preska ordena a Argentina a entregar las acciones como parte de pago de la sentencia:

La traducción del inglés es:

IV. Conclusión Por las razones expuestas, se CONCEDE la moción de los Demandantes. Republic deberá (i) transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; y (ii) instruir a BNYM para que inicie la transferencia de la participación de Republic en sus acciones Clase D de YPF a los Demandantes o a sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las Acciones se depositen en la cuenta. Convencidos de que no se requieren alegatos orales además de los documentos presentados por las partes, se DENEGA la solicitud de Republic de alegatos orales (dkt. núm. 582). Doctor’s Assoc., Inc. V. Distajo, 66 F.3d 438, 448 (2d Cir. 1995); véase también SecurityNational Mortg. Co. V. Lehman Bros. Holdings Inc., n.° 20 MC 00027 (LAK) (DF), 2020 WL 9815257, en *1 (S.D.N.Y. 10 de julio de 2020). n.° Se solicita respetuosamente al Secretario del Tribunal que cierre el expediente n.° 555 en el Tribunal 15 Civ. 02739 y el expediente n.° 481 en el Tribunal 16 Civ. 08569.

En el extracto compartido por Maril se observa que la jueza Preska estableció un plazo de 14 días para cumplir la orden de transferir el 51% de las acciones.