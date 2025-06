YPF: Argentina tiene la orden de transferir el 51% de las acciones por el juicio por la expropiación

Argentina debe transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes por el juicio de expropiación de 2012. Así lo ordenó la jueza Loretta Preska, de la justicia de Estados Unidos. Se indicó que este fallo se podrá apelar. Es parte de la acción judicial por la que el país tiene que pagar 16.000 millones de dólares.

La demanda se centra en el monto que la jueza Loretta Preska determine como compensación para los fondos por los daños económicos que generó la decisión de la Argentina de expropiar el 51% de las acciones de la petrolera en 2012, que en ese momento estaban en manos de la española Repsol.

El experto en deuda soberana Sebastián Maril difundió en las redes sociales el extracto en el que la jueza Preska ordena a Argentina a entregar las acciones como parte de pago de la sentencia:

🔴Juez Preska ordena a la Rep. argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo como parte de pago de la sentencia.



La traducción del inglés es:

IV. Conclusión Por las razones expuestas, se CONCEDE la moción de los Demandantes. Republic deberá (i) transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; y (ii) instruir a BNYM para que inicie la transferencia de la participación de Republic en sus acciones Clase D de YPF a los Demandantes o a sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las Acciones se depositen en la cuenta. Convencidos de que no se requieren alegatos orales además de los documentos presentados por las partes, se DENEGA la solicitud de Republic de alegatos orales (dkt. núm. 582). Doctor’s Assoc., Inc. V. Distajo, 66 F.3d 438, 448 (2d Cir. 1995); véase también SecurityNational Mortg. Co. V. Lehman Bros. Holdings Inc., n.° 20 MC 00027 (LAK) (DF), 2020 WL 9815257, en *1 (S.D.N.Y. 10 de julio de 2020). n.° Se solicita respetuosamente al Secretario del Tribunal que cierre el expediente n.° 555 en el Tribunal 15 Civ. 02739 y el expediente n.° 481 en el Tribunal 16 Civ. 08569.

Argentina tiene 14 días para cumplir o apelar

En el extracto compartido por Maril se observa que la jueza Preska estableció un plazo de 14 días para cumplir la orden de transferir el 51% de las acciones.

Se detalla que deben ser las acciones de Clase D y que deben destinarse a una cuenta del BNYM, o sea, del Bank of New York Mellon, una empresa estadounidense de servicios financieros globales.

De acuerdo a Infobae, Argentina puede apelar esta medida.

En marzo de este año se había conocido que la justicia de los Estados Unidos había rechazado una presentación de la Argentina que apuntaba a la revisión del fallo condenatorio por 16.000 millones de dólares por la estatización de la petrolera YPF.

En ese momento, la jueza le había solicitado a la Argentina que entregue información sobre sus cuentas en distintos bancos del mundo y la localización del oro de las reservas para intentar establecer formas de pago de su sentencia.