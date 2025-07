Argentina apeló el fallo que la obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a Burford

El Gobierno argentino formalizó la apelación contra el fallo que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado a los fondos Burford Capital y Eton Park. Según Infobae, la presentación fue realizada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York. “No es ilegal, está en todo su derecho, pero tal vez hubiese esperado a ver qué decía la jueza como para tomar otra decisión”, expresó Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y especialista del tema. La indemnización ordenada por la jueza Loretta Preska en primera instancia asciende a 16.100 millones de dólares.

