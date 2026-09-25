Energía solar en Río Negro: EPRE abre una mesa participativa para debatir tarifas e impuestos para usuarios-generadores

En esta primera instancia participaron distribuidoras, instaladores y técnicos, además de representantes de usuarios-generadores. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro, a través del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), inauguró la primera Mesa Técnica de Generación Distribuida para iniciar un proceso participativo con distintos actores del sector, que permita ordenar los aspectos económicos y tarifarios.

La Provincia señaló que, con esta medida, busca construir un marco regulatorio con «reglas claras y previsibles» para el desarrollo de la generación distribuida en el territorio.

La primera reunión tuvo carácter introductorio, donde se presentaron los objetivos regulatorios, los principales lineamientos y las posiciones de los distintos sectores involucrados. El proceso se concentrará en cuestiones económicas, comerciales y tarifarias, mientras que los aspectos estrictamente técnicos de conexión ya fueron abordados en instancias previas.

El Gerente de Tarifas y Sistemas del EPRE, Jerónimo Escudero, explicó: «Encontramos la oportunidad de poner en discusión, de hablar con los distintos actores que forman parte de todo este fenómeno de la generación distribuida, aquellos asuntos que todavía no fueron abordados de manera integral».

Entre esos temas mencionó el precio que se reconoce por la energía inyectada a la red y los aspectos impositivos, además de otras cuestiones sobre las que existen diferentes miradas entre los sectores involucrados.

«La idea es que podamos poner todos los puntos de vista en una mesa y, en función de eso, después tomar los insumos para llevar adelante la regulación que hacemos desde el Ente», añadió el gerente mediante.

El dato 134 Usuarios-generadores conectados a la red contabilizó Río Negro en el balance de 2025.

Los detalles de la primera reunión

En esta primera instancia participaron distribuidoras, instaladores y técnicos que trabajan con generación distribuida, además de representantes de usuarios-generadores. La convocatoria tuvo el objetivo de incorporar las distintas miradas vinculadas con el desarrollo y la implementación de esta modalidad.

El esquema fue diseñado como un ámbito técnico y participativo con intervenciones que serán registradas y aportes que servirán como insumo para el análisis y las posteriores decisiones regulatorias del EPRE.

«En esta primera instancia habíamos abierto la posibilidad de que quien quisiera pueda exponer su punto de vista. Por la dinámica que proponemos, la idea es que vayamos profundizando en las mesas siguientes los temas particulares, así que ahí también va a haber oportunidad para que los distintos actores puedan acercar su posición», indicó Escudero.

El ordenamiento busca compatibilizar tres objetivos centrales: promover la generación distribuida, preservar la sostenibilidad del servicio eléctrico y garantizar equidad entre quienes participan del régimen y quienes no lo hacen.

Cómo seguirá la agenda de trabajo

A partir de este primer encuentro, el EPRE prevé mantener una periodicidad aproximada de tres semanas entre reuniones. La modalidad continuará siendo virtual, con inscripción previa para ordenar las intervenciones y facilitar la participación de los diferentes sectores.

La hoja de ruta presentada contempla avanzar en próximas mesas sobre tarifa de inyección; facturación, créditos y tributos; y generación distribuida colectiva e implementación, aunque la secuencia podrá ajustarse según los aportes y temas que surjan durante el proceso.

Desde Río Negro destacaron que la discusión tiene lugar en un escenario de crecimiento de esta modalidad en la provincia: 2025 finalizó con un total de 134 usuarios-generadores conectados a la red (entre hogares, comercios, pymes e instituciones), y con una valorización estimada de 50 millones de pesos por la energía excedente inyectada durante ese año.