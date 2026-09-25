Venta de combustibles: agosto moderó la caída interanual y Neuquén encabezó las subas

Las estaciones de servicio operan en un contexto de moderación de la baja interanual y recuperación mensual del consumo de combustibles. Foto gentileza.

El mercado de combustibles al público transitó agosto con señales de estabilización, logrando moderar la contracción interanual en comparación con los meses precedentes y registrando un incremento respecto al período anterior. De acuerdo con el último informe del sector elaborado por Surtidores, se comercializaron 1.389.254 m3, lo que representa una baja interanual del 2,19% frente a los 1.420.350 m3 vendidos en agosto de 2025.

Si bien este resultado marca el séptimo mes consecutivo con variaciones negativas en la medición interanual, el dato más alentador se ubica en la desaceleración de dicha caída. La merma del 2,19% resulta significativamente más moderada que la observada en julio, mes que había cerrado con un descenso del 5,53%, reflejando un cambio gradual en el ritmo de la demanda.

Al analizar la evolución frente al mes inmediato anterior, la tendencia se torna favorable. La demanda aumentó un 0,57% en una comparación realizada entre períodos de igual duración, dado que tanto julio como agosto cuentan con 31 días. Este repunte mensual sugiere un reacomodamiento del consumo en las estaciones de servicio de todo el país.

En el plano de los productos, el comportamiento mostró matices según el segmento. El Gasoil G3 se destacó como el único producto que logró superar los volúmenes de agosto de 2025, al registrar un incremento interanual del 2,75%.

Por el contrario, la Nafta Súper experimentó la mayor baja con un 3,66%, el Gasoil G2 retrocedió un 3,02% y la Nafta Premium acumuló su cuarto mes consecutivo en retroceso con una caída del 2,16%.

A nivel geográfico, el desempeño de las ventas estuvo marcado por fuertes disparidades provinciales. Provincias como Neuquén lideraron el crecimiento con un notable incremento del 10,37% (alcanzando los 38.474 m3), acompañadas por subas positivas en Córdoba ($3,35\%$), La Pampa ($3,09\%$) y San Luis ($2,26\%$), lo que demuestra dinamismo en economías regionales clave.

Por otro lado, los distritos de mayor volumen consolidaron el movimiento general del mercado. Buenos Aires se mantuvo como la plaza principal con 483.891 m3 comercializados (una baja del 1,41%), seguida por Córdoba con 156.184 m3 y Santa Fe con 114.245 m3, mientras que las mayores contracciones interanuales se registraron en Santa Cruz ($-12,91\%$) y Tierra del Fuego ($-10,74\%$).

En cuanto a la participación de las empresas petroleras, YPF continuó liderando el mercado nacional con 765.835 m3 vendidos, seguida por Shell con 315.026 m3 y Axion Energy con 169.014 m3.

Completaron el tablero Puma Energy (77.002 m3), Dapsa (27.492 m3), Gulf (22.204 m3) y Refinor (12.681 m3), manteniendo una estructura de mercado estable entre las principales operadoras.

Las variaciones interanuales por marca reflejaron descensos moderados alineados con la tendencia general, donde la mayoría de las compañías operó con leves retrocesos en torno al 2% o 3%, a excepción de casos puntuales. Esto evidencia que el mapa de comercialización minorista conserva sus proporciones habituales a pesar del contexto de ajuste interanual.

De este modo, el balance de agosto deja lecturas constructivas para el sector estacionero. La desaceleración de la baja interanual y el saldo positivo en la comparación mensual abren expectativas prudentes de recuperación sostenida para el tramo final del año.