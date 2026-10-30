Argentina y Estados Unidos avanzan en una agenda común de desarrollo e integración para el sector nuclear

Los encuentros se centraron en las oportunidades de inversión y cooperación industrial que abre la expansión global de la energía nuclear. Foto: gentileza.

Argentina y Estados Unidos profundizaron su agenda de cooperación nuclear durante la Conferencia Ministerial sobre Energía Nuclear, evento que organiza el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) del 27 al 29 de octubre en la ciudad de Incheon, en Corea del Sur.

El Secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli, se reunió con representantes del Departamento de Estado, con una delegación del Departamento de Energía encabezada por Michael Goff y con Carol Berrigan, del Nuclear Energy Institute (NEI), que representa a la industria nuclear estadounidense.

Los encuentros se centraron en las oportunidades de inversión y cooperación industrial que abre la expansión global de la energía nuclear. En ese marco, la delegación argentina expuso los lineamientos de la política nuclear nacional, cuyo objetivo oficial es ampliar la escala productiva del sector, incorporar capital privado y transformar las capacidades tecnológicas del país en nuevos proyectos comerciales y exportaciones.

«La Argentina desarrolló durante más de siete décadas capacidades nucleares reconocidas internacionalmente. Hoy tenemos una oportunidad concreta de convertir ese conocimiento en proyectos de mayor escala, con inversión privada, exportaciones y empleo calificado», aseguró Ramos Napoli.

En esa línea, expresó que «la cooperación con Estados Unidos nos permite explorar nuevas oportunidades para que nuestra industria tenga una participación cada vez mayor en el mercado nuclear internacional».

Cuáles fueron los ejes del encuentro

Entre los temas abordados se destacó el reactor multipropósito RA-10, cuya puesta en operación está prevista para 2027. Según indicó la Secretaría de Asuntos Nucleares, se apunta a trabajar en un modelo de participación privada para desarrollar su potencial comercial, incrementar la producción de radioisótopos destinados a aplicaciones médicas y ampliar la presencia argentina en los mercados internacionales.

Las conversaciones también incluyeron oportunidades de inversión en minería de uranio y ciclo de combustible nuclear, así como el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR).

En este último campo, ambas partes coincidieron en la importancia de avanzar hacia una mayor armonización regulatoria para facilitar proyectos en Latinoamérica, reducir costos de licenciamiento y ofrecer mayor previsibilidad a las inversiones, sin comprometer los estándares de seguridad.

La agenda bilateral contempló además el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la cooperación entre empresas y la formación de recursos humanos especializados. La experiencia argentina en ingeniería nuclear, operación de instalaciones y desarrollo tecnológico representa una oportunidad para ampliar su participación en proyectos internacionales.