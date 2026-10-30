El Occidente bajo ataque

Nuevas protestas en Francia. Foto: AFP

El presidente norteamericano Donald Trump dice que Europa está en llamas porque cometió el error histórico de abrir sus puertas a decenas de millones de inmigrantes del Tercer Mundo. Coincide el vicepresidente J. D. Vance. Sostienen que, para sobrevivir mucho más tiempo, la cuna de la civilización occidental tendrá que endurecer los controles fronterizos y comenzar a expulsar no sólo a los islamistas, que por cierto no ocultan sus aspiraciones expansionistas, sino también a todos aquellos que se niegan a hacer suyas las costumbres y la mentalidad de los países que los acogen.

Los dirigentes europeos más conspicuos discrepan; afirman que Trump no comprende lo que está sucediendo en Francia, Italia y otros países e insinúan que lo que dice refleja sus prejuicios raciales.

​Campo de batalla​

Sin embargo, son cada vez más los europeos de a pie que están convencidos de que su región sí se ha convertido en un campo de batalla en que los defensores de la civilización occidental están luchando contra los resueltos a destruirla.

Es por dicha razón que movimientos políticos habitualmente calificados de “ultraderechistas” están ganando terreno rápidamente y pronto podrían llegar al gobierno en varios países. Lejos de perjudicarlos, la hostilidad abierta del “progresismo” los está ayudando a sumar más adeptos.

Hasta hace muy poco, no se tomaba muy en serio la idea de que, además de querer acabar con la supremacía occidental, China, Rusia, Irán y otras tiranías contaran con el apoyo eficaz de una poderosa “quinta columna” interna, conformada por islamistas, marxistas y neofascistas, que activamente buscaban desmoralizar a las democracias desacreditando todos sus logros, pero en los meses últimos, voceros de gobiernos de perfil moderado los han denunciado por librar en su contra una “guerra híbrida” al aprovechar las posibilidades brindadas por los medios sociales.

Sea como fuere, a medida que los problemas económicos y sociales se agravan, son más los europeos que sienten que su modo de vida está bajo amenaza.

¿Qué falló?​

Existen diversas teorías sobre qué es lo que ha fallado en los países occidentales que, a pesar de compartir la civilización más productiva y propicia para el desarrollo humano que el mundo ha conocido jamás, dan la impresión de haberse adentrado en una fase autodestructiva de la que les resultará sumamente difícil salir indemnes.

Algunos señalan la “culpa blanca” entre las “elites”; otros apuntan a la feminización social y el abandono, en la práctica, de las virtudes masculinas tradicionales; y hay quienes atribuyen la responsabilidad a la propia democracia, la cual, según sostienen, siempre termina por priorizar de manera automática los intereses de aquellos que menos tienen que aportar.

Quizás todas contengan una parte de verdad, pero revertir las tendencias que fomentaron para que nuestra civilización pueda superar sus muchos males será una tarea sumamente difícil.

Parecería que a mediados del siglo XX, Occidente, cuyo extraordinario éxito económico obligó incluso a sus enemigos declarados a modificar sus propios métodos productivos, perdió la fe en sí mismo.

Aunque durante siglos la autocrítica había contribuido en gran medida a su progreso material e intelectual, andando el tiempo, dosis excesivas de ella condujeron al apagamiento de lo que John Maynard Keynes denominó, de forma memorable, “espíritus animales”, o sea, la fortaleza emocional que él consideraba fundamental para el éxito de cualquier iniciativa productiva.

El colapso de la tasa de natalidad es el síntoma más llamativo de la enfermedad resultante; es evidente que algo anda muy mal en sociedades que se resisten a reproducirse.

En la coyuntura actual, hallar un remedio para el malestar occidental, que en Europa está detrás de los disturbios que siguen provocando estragos en las grandes ciudades, no será, ni mucho menos, del todo fácil.

Aunque en muchas partes del viejo continente el estado de bienestar se ha vuelto inviable, los gobiernos tienen motivos de sobra para temer que recortar el gasto público sólo serviría para agravar una situación social ya de por sí precaria.

Y, si bien es posible que una mayor inversión en defensa pudiera, a la larga, revitalizar unas economías estancadas, la conciencia de que los países europeos se enfrentan a enemigos externos implacables a quienes no les importan ni las vidas humanas ni, mucho menos, la libertad, podría derivar rápidamente en cazas de brujas indiscriminadas.

Para más señas, cualquier intento de corregir las graves distorsiones provocadas por la inmigración masiva desde Oriente Medio y África de personas que no muestran interés alguno en integrarse culturalmente en Europa, se toparía, casi con seguridad, con una resistencia violenta.